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台南議員戴斗笠質詢 為農民請命

連日豪雨影響農民收割，市議員賴惠員今日戴斗笠及拿出稻穀，「道具齊全_為農民請命。（記者洪瑞琴攝）

2017-06-06  17:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕連日豪雨，造成農民收割的第一期水稻價格大受影響，南市議員賴惠員今日質詢戴斗笠為農民請命，她指出相較同時期的第1期水稻價格每1百台斤價差高達200元，每分地至少損失2400元。

賴惠員表示，農民甚至要與天公伯搶放晴收割時間，還因為搶收激烈，「有錢找不到割稻機、有糧找不到烘稻機」的窘境，即便農糧署建置農業機械代耕資訊平台、濕稻穀協力烘乾機制，有益於青農，但是對於不熟悉資訊科技的老農卻是受益有限，要求民政局提供人力協助農業局，將相關資訊落實地方。

農業局表示，目前通報登錄農損面積54公頃餘，損失金額約50萬9千元，由於若提早收割水稻，穀粒未完全充實，其含水率高、青米粒多、容重量不足，稻穀品質不佳，而且因含水率高，烘乾不易，不但增加原本所需的乾燥時間，提高烘乾成本並造成能源浪費，亦會影響其他農民稻穀之烘乾作業，進而影響糧商收購意願或以較低價格收購稻榖。

農業局呼籲，水稻生育達黃熟期至完熟期之間，是稻作最佳的收穫時期，請農民在水稻成熟時再行收割，不搶割、不青割未成熟稻榖，才能維護稻米品質及收益。

農業局表示，農民若有使用割稻機的需求，可至各區農機代耕名冊或鄉鎮代耕聯繫窗口查詢，該局也將會再加強宣導，農民若有嚴重災情，可向在地公所通報，以利依「農業天然災害救助辦法」規定，協助儘速恢復生產。

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  • 連日豪雨影響農民收割。（記者洪瑞琴攝）

    連日豪雨影響農民收割。（記者洪瑞琴攝）

  • 農業局長許漢卿說明農損情形，並呼籲農民勿搶割。（記者洪瑞琴攝）

    農業局長許漢卿說明農損情形，並呼籲農民勿搶割。（記者洪瑞琴攝）

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