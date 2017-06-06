台南推公路旅遊 徵選遊程設計

南市推公路旅行，即日起徵選遊程設計，透過私房路線分享，吸引遊客深入台南鄉間巷弄。（記者王涵平攝）

2017-06-06 16:59

［記者王涵平／台南報導］南市推公路旅行，即日起徵選遊程設計，透過私房路線分享，吸引遊客深入台南鄉間巷弄，將選出10名台南10大推薦路線及2名網友票選最佳行程。

南市觀光旅遊局指出，規劃以「公路」為主題，舉辦「2017台南輕旅‧自由自遊」遊程徵件競賽活動，邀請民眾以自助小旅行方式，結合當地獨特歷史文化與遊憩資源，設計1日遊或2日遊行程，分享不一樣的台南玩法以及更有特色的旅行路線。

觀旅局表示，活動總獎金高達6萬元，即日起至7月14日徵件。只要是熱愛台南旅遊的民眾均可報名參加，不論是以開車、自行車、機車、公車及計程車等運輸，甚至步行方式，均可設計推薦。

例如沿172線前往烏樹林、白河、關子嶺等地，有五分車之旅、蓮花與阿勃勒、桶仔雞與溫泉、咖啡等，已是經典的「公路旅行」遊程。

觀旅局強調，不管是國道、快速道路、省道或市道，僅需提供遊程主題與理念、公路線、建議旅遊類型、適合季節、遊程特色、遊程規劃內容（或交通路線圖）、估價表、其他（旅遊安全措施、旅遊保險規劃、旅遊目的地之接待與服務規畫等）等製作成簡易企劃書，即有機會獲得獎金，得獎作品未來也會透過適當管道推薦給民眾。更多活動資訊可至「2017《台南輕旅‧自由自遊》旅行遊程徵件」活動網站、台南旅遊網及台南旅遊Facebook粉絲團查詢。徵件活動網站contest.bhuntr.com/tw/tainantravels。