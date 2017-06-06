保健》喝夏日清涼飲 消暑又健康

花蓮慈院中醫部柯建新主任分享「夏日清涼飲」，透過滑石、甘草、薄荷三種藥材製成的袋茶飲，不僅能有效改善中暑症狀，甚至能有效預防中暑，沖泡方式簡單又方便。（花蓮慈濟醫院提供）

2017-06-06 16:55

〔記者王錦義／花蓮報導〕面對即將到來，動輒超過三十度的炎熱夏天，常見民眾猛灌冰水透心涼，中醫師看了卻直搖頭。花蓮慈濟醫院中醫部分享「夏日清涼飲」，希望讓民眾能健康消暑，喝涼飲又健康！

「未食五日節粽，破裘毋甘放。」指的是端午節過後，時序漸入夏季，冬衣可以收起來。中醫部主任柯建新醫師說，夏天的濕與熱，容易讓民眾出現身體悶、頭脹、易口渴、易出汗、怕熱、排便不順、小便黃澀、甚至疼痛等「人不舒服、不清爽」的症狀。 中醫部分享「夏日清涼飲」，透過滑石、甘草、薄荷等三種藥材，排除體內的「暑、濕、熱」，使身體清爽，有效預防夏日暑熱。

柯建新主任說， 滑石有「清熱、利濕、利尿」的功效，夏天身體容易悶熱，過多的溼氣使人感覺疲累、口渴……等，滑石都能有效改善；滑石搭配「護胃」的甘草，利尿卻不傷胃氣；昏沉夏日，民眾常感到「腦袋瓜悶脹、不清醒」，夏日清涼飲中的薄荷，能「提神醒腦、明目、開胃」，讓身體感覺清爽、舒適。

傳統煎煮中藥常見「藥頭、藥尾煮兩遍」、「三碗煎作一碗，一碗煎成八分」等繁瑣步驟。而夏日清涼飲則是袋茶飲，沖泡方式簡單又方便！柯建新說，民眾只需將滑石一錢、甘草一錢、薄荷一錢，外裹棉袋後，用一百度熱水沖泡，悶一下，放涼至不燙口的溫度，就可馬上飲用，「夏日清涼飲」不可沖泡過久，因藥材之一的薄荷，其功效來自於揮發性精油，沖煮過久會使得精油揮發殆盡。

柯建新建議民眾，可將「夏日清涼飲」泡「淡淡的」，飲用一整天，不僅能有效改善中暑症狀，甚至能有效預防中暑。不過一般建議在「有太陽」的時候飲用，效果較佳，夜晚氣溫轉涼，建議少量酌量甚至不要飲用。由於滑石、甘草、薄荷三種藥材屬「寒涼」，身體較虛弱、氣虛、怕冷、抵抗力較差的民眾，需要的是「補」，而非「清熱解毒」，則不適合飲用此茶飲。

※「夏日清涼飲」沖泡方式

藥材成分： 滑石一錢、甘草一錢、薄荷一錢

飲用方式：夏日清涼飲為袋茶飲，民眾只需將所有藥材外裹棉袋後，用一百度熱水沖泡，悶一下，放涼至不燙口的溫度，即可馬上飲用，簡單又方便！

溫馨小提醒：

1.夏日清涼飲不可沖泡過久，以防藥材之一的薄荷，其精油成分揮發殆盡。

2.民眾可將「夏日清涼飲」泡「淡淡的」，飲用一整天，不僅能有效改善中暑症狀，甚至能有效預防中暑。

3. 夏日清涼飲是非常溫和的飲品，包括孕婦在內的民眾都能安心飲用。此外，身體較虛弱、氣虛、怕冷、抵抗力較差的民眾，則不適合飲用此茶飲。

4.夜晚氣溫轉涼，建議少量酌量甚至不要飲用。