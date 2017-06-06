桃園電影節猛挨批 文化局：委外辦理的

2017-06-06 16:51

［記者陳昀／桃園報導］桃園電影節5月25日甫落幕，但受邀擔任評審的中國導演張贊波4日在臉書向策展人追討放映版權費，指策展人游惠貞承諾支付電影版權放映費卻出爾反爾，作家楊索也批評，影展期間只有一個「亂」字可形容，經費運用不透明、酬勞低於基本工資等，桃園市文化局對此回應說，因桃園電影節尚未建立整體制度及團隊，這屆是委外辦理，爾後會加強督導。

文化局發新聞稿表示，由於還未針對桃園電影節建立整體制度及團隊，因此這屆是採委外辦理，由投標廠商聘請策展人策展，負責期間整體運作，對於策展人與評審接洽過程的溝通及處理不佳，造成負面印象及影展形象受損，深感抱歉，未來會加強督導。

文化局指出，明年桃園電影節規劃改委由桃園市文化基金會執行，將透過反省缺失、修正機制，累積策劃團隊人力、人脈與執行經驗，期使桃園電影能長期發展，並與在地連結，型塑具在地特色的影視活動。

另外，這屆桃園電影節影展開始前，審查委員之一的鄭秉泓也曾投書媒體指出，影展的首映數量偏少，且看不見「在地性」、「親和力」，比較像是漫無目的的七拼八湊與便宜行事，5月初市議員李光達、張肇良都曾在議會質詢文化局長邱莊秀美，當時她辯解說，這只是其中一人的意見，而且因為和金馬影展、台北及高雄電影節撞期，搶片搶不贏，才決定以紀錄片掛帥，可是票一天就賣完、迴響熱烈。