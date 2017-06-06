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《花甲男孩轉大人》取景台中 劇中景點吸客

2017-06-06  16:46

〔記者張菁雅／台中報導〕電視劇《花甲男孩轉大人》首播收視亮眼，演員蔡振南與盧廣仲在劇中演出父子吵架，3分多鐘一鏡到底，在網路瘋傳引起廣大迴響。由於全劇80％以上在台中取景，台中市政府新聞局除祝賀收視節節高昇外，也盼將感人故事和台中場景分享給觀眾，未來市府將持續推動影視發展，打造台中成為影視文化城。

由導演王小棣總監製、瞿友寧及李青蓉執導的電視劇《花甲男孩轉大人》於5月26日首播，平均收視開出1.22好成績，打破「植劇場」系列首播收視紀錄。全劇多數場景在台中取景，其中在烏日及大肚瑞井社區更拍攝長達3個月。

新聞局表示，《花甲男孩轉大人》全劇除了花家是在烏日祖厝取景外，屋外其他場景都在大肚瑞井社區拍攝，甚至第1集中，被當作台北花甲住處外的空鏡頭也在台中拍攝；而作為「繁星村」的大肚瑞井社區，有早年鄉村常見的三合院、砌牆土角厝，還有周邊大肚山獨特的人文地貌及生態資源，如紫斑蝶遷徙過境等，在地方社造資源積極投入下，吸引許多遊客造訪。

導演瞿友寧也是台中人，他表示，在台中拍片像回到自己家，台中具有城市、鄉村等不同場景，以及得天獨厚的拍片條件，拍攝過程中更感受到濃厚的人情味，這幾年許多作品都有在台中拍攝，感到非常值得。

瞿友寧也說，借用民宅古厝拍攝或多或少會影響居民作息，感謝民眾包涵及新聞局、影視發展基金會的協拍幫助，讓劇組順利完成每場困難的戲，製作精彩作品呈現給觀眾。

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  • 盧廣仲（左）、蔡振南演出《花甲男孩轉大人》，多數場景在台中拍攝。（台中市政府新聞局提供）

    盧廣仲（左）、蔡振南演出《花甲男孩轉大人》，多數場景在台中拍攝。（台中市政府新聞局提供）

  • 蔡振南（右）飆罵盧廣仲的對手戲片段在網路瘋傳。（台中市政府新聞局提供）

    蔡振南（右）飆罵盧廣仲的對手戲片段在網路瘋傳。（台中市政府新聞局提供）

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