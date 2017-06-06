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南投特教生畢旅 高鐵招待高雄來回

2017-06-06  16:43

〔記者何宗翰／烏日報導〕南投是台灣的內地，沒有機場或高鐵經過，南投特殊教育學校國小部今年有6名學生即將畢業，台灣高鐵公司特別邀請33名師生搭乘高鐵至高雄畢業旅行，感受時速300公里的飛快，讓這群特殊學童有難得的機會，能夠跨出中部地區前往高雄旅行，體驗高鐵及捷運。

南投特殊教育學校校長陳韻如表示，學校是南投唯一一所社區化特殊教育學校，教育比一般特教班症狀更重的學生，由於位處偏遠，加上部份學生行動不便、校方經費拮据，以往都只能安排學生搭乘火車或公車至中彰投地區，今年非常感謝台灣高鐵公司協助，讓這群特殊學童有機會搭高鐵，感受南台灣的熱情。

應屆畢業生阿丁出生即為多重障礙，患有腦性麻痺、視覺障礙，無法自行行走，由於父親早逝，母親長年在外工作，阿嬤為讓阿丁接受教育，曾每天不辭辛苦揹他，從竹山一路轉乘火車及客運到台中后里啟明學校上課，來回一趟超過140公里，直到4年前南投特殊學校成立；現在的阿丁，已經可以自己扶著助行器行走，暑假後將直升國中部。

畢業生班導李俊賢說，南投交通不便，搭火車都還要到集集，之前課堂上已經教他們認識各種交通工具，都很期待這天來臨，一早學生到高鐵站就很興奮，大喊「老師我們要搭高鐵！」

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