「健康是基本人權」 帛琉衛生部長：力挺台參與WHA

2017-06-06 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕日前曾在世界衛生大會（WHA）力挺台灣的帛琉衛生部長羅伯茲（Hon. Emais Roberts）今在來台探視該國病患時再度強調，健康是基本人權，政治不應干預WHA，誓言力挺台灣參與WHA。

世界衛生大會於上月舉行總務委員會議期間，有友邦為台灣發聲，希望能將「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」列入議程，包含聖文森及帛琉都支持台灣以觀察員身分加入WHA應列入議程，雖然該議題最終遭中國和古巴反對而被駁回，不過當時聖文森及格瑞那丁衛生部長布朗（Luke Browne）針對中國打壓台灣直指「一中原則」太荒謬，羅伯茲也強調在WHA上大家都談基本人權、全民健康，沒有人會被遺棄，但做的卻是相反的事。

《中央社》報導，帛琉近日爆發登革熱疫情，新光醫院今宣布捐贈相關醫材，並將於14日至27日派出由8名專家組成的行動醫療團，前往帛琉協助對抗疫情。羅伯茲本人今則到新光醫院參訪，並探視住院中的帛琉患者。

羅伯茲表示，今年是他接任衛生部長後首度出席WHA，會前得知台灣沒受邀時就決心替台灣發聲，他強調台灣有世界頂尖的醫療環境，沒理由不參加WHA，何況健康是基本人權，政治不應干預WHA，並誓言台灣只要一日沒受邀，就會持續力挺。