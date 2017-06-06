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遏菜蟲橫行！新竹市府查察蔬菜類供貨情形

連日豪雨造成菜價有所波動，新竹市府產發處和農產運銷公司到果菜市場查察菜價與供應量，遏止菜蟲蠢動。（記者洪美秀攝）

2017-06-06  16:28

［記者洪美秀／新竹報導］連日豪雨造成菜價波動，新竹市府產發處和消保官、農產運銷公司、蔬菜公會等單位今天視察果菜市場蔬菜銷售情形，目前總蔬菜量共供應148.74公噸，平均每公斤為24.8元，較2日每公斤16.5元，漲幅約50%，與鄰近縣市差不多，預估幾天後，菜價與菜量會止跌回穩。

新竹市府產發處市場管理科長尤瑋鍾說，上週六、日暴雨襲擊彰化，南投及雲林等國內蔬菜主要產區，導致葉菜類供應量下降，新竹市果菜公司查察6月2日起市場因應供需價格確實有調漲（上週五的蔬菜價格從每公斤16.5元到今天已上漲到24.8元），漲幅約50%。

此蔬菜價格的漲幅與鄰近縣市差不多，今天的蔬菜總交易量為148.74公噸，較上週五的總交易量156.02公噸，雖有減少，但比4日只有126.63公噸的交易量相比，已有回升情形，蔬菜價格應該再幾天就可恢復正常交易價格。

產發處與農產運銷公司表示，這幾天還會持續增加蔬菜的供貨量，目前價格較高的仍以葉菜類為主，其中高麗菜每公斤約24元，較上週五每公斤13元，漲幅較大，不過，這兩天應會回穩，已密切注意是否有不肖業者哄抬物價，有異常情形將提報相關單位處理。

市府強調，若蔬菜供應量有所波動，蔬菜公會將先從竹北白地產銷班中心調貨，並向新竹市農會、新竹縣農會確保供貨量，以平抑菜價，抑制「菜蟲」橫行。

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  • 連日豪雨造成菜價有所波動，新竹市府產發處和農產運銷公司到果菜市場查察菜價與供應量，遏止菜蟲蠢動。（記者洪美秀攝）

    連日豪雨造成菜價有所波動，新竹市府產發處和農產運銷公司到果菜市場查察菜價與供應量，遏止菜蟲蠢動。（記者洪美秀攝）

  • 連日豪雨造成菜價有所波動，新竹市府產發處和農產運銷公司到果菜市場查察菜價與供應量，遏止菜蟲蠢動。（記者洪美秀攝）

    連日豪雨造成菜價有所波動，新竹市府產發處和農產運銷公司到果菜市場查察菜價與供應量，遏止菜蟲蠢動。（記者洪美秀攝）

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