雪隧開放變換車道？ 高公局憂衍生側撞事故

2017-06-06 16:36

〔記者蕭玗欣／台北報導〕國五雪山隧道假日經常出現塞車潮，民眾及地方政府曾提出可透過變換車道舒緩，高公局今天表示，經微觀模擬分析，開放北上隧道中、後段變換車道只能提升4~6%的容量，效果並不顯著；另一個隱憂則是開放變換車道後，可能衍生出追撞以外的側撞事故，導致單向主線封閉，造成雪隧中斷營運。

國五雪隧北上經常發生壅塞，民眾及地方希望能開放變換車道紓解塞車難題，高公局副局長吳木富表示，開放變換車道其實並不會提高入口車容量，只會增加中後段4~6%容量，並無效益；另一個隱憂是，雪隧尚未變換車道的事故多為追撞，只要占用一個車道就能處理，開放以後就有可能發生側撞，將不只占用一個車道，尤其雪隧無路肩，事故處理時間長，恐造成隧道中斷營運，對往返宜蘭台北的交通衝擊太大。經評估，目前仍維持雪隧禁止變換車道規定，以維護行車安全。

高公局評估，依103～105年雪隧內外事故分析結果，北上方向隧道外肇事率約為隧道內肇事率的2.2倍，南下方向隧道外肇事率約為隧道內肇事率的1.2倍，顯示雪山隧道執行較嚴格的行車安全規定確實可提高行車安全績效。且雪山隧道自106年3月10日起最低速限由60公里提升至70公里，已縮短速差範圍，可相對提升雪隧容量；公警局也在106年6月15日開始實施雪隧科技執法，可取締超速、龜速、任意變換車道、惡意逼車等違規行為，可減少慢速車對車流的影響。