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南投永隆、鳳凰2村1400多戶 明可望恢復供水

自來水公司南投縣鹿谷營運所人員㴕入柔腸寸斷的「二突路」搶修受損的自來水管線。（記者謝介裕攝）

2017-06-06  16:27

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣鹿谷鄉「二突路」地層滑動，整條路滿目瘡痍，連帶自來水管線也被扯斷，造成永隆、鳳凰2村1400多戶住家，迄今日已4天無自來水可飲用，在本報披露後，引發各界關心，今日縣府、公所、水公司等3單位實地會勘後達成共識，道路由縣府開口契約包商負責在3天內修築便道，以利通行；水公司將克服路基塌陷險境搶修受損管線，快則今天傍晚、最遲明日恢復正常供水。

「何時有水可喝？」，自來水公司鹿谷營運所主任卓志揚在3方會議中，面對鄉長黃東灝、縣議員許素霞等地方民眾的心聲，當場允諾立即展開管線搶修工作，隨即率領員工深入災區，雖然迎面而來的「二突路」路面斷成好多截，有的路基塌陷約有1樓高，僅見水公司人員配合挖土機清除落石、砂土後，積極展開抓漏、接管等各項搶修工作，加上天候穩定，在沒有風雨干擾下，水公司有信心於明日恢復供水。

至於道路搶修方面，地方民眾希望縣府能好人做到底，除了兌現3天內完成便道鋪設工作以外，也能儘速辦理「二突路」災修復建工程，以利交通早日恢復順暢。

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  • 南投縣鹿谷鄉「二突路」因地層滑動，部分路基嚴重塌陷，連帶自來水管線也被扯斷，造成永隆及鳳凰２村大停水。（記者謝介裕攝）

    南投縣鹿谷鄉「二突路」因地層滑動，部分路基嚴重塌陷，連帶自來水管線也被扯斷，造成永隆及鳳凰２村大停水。（記者謝介裕攝）

  • 南投縣鹿谷鄉長黃東灝（面對鏡頭右１起）、縣議員許素霞等人懇求、陳情下，水公司今展開「二突路」自來水管線搶修工作。（記者謝介裕攝）

    南投縣鹿谷鄉長黃東灝（面對鏡頭右１起）、縣議員許素霞等人懇求、陳情下，水公司今展開「二突路」自來水管線搶修工作。（記者謝介裕攝）

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