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雲林監獄重油外洩污農田 環保單位要裁罰

雲林監獄附近受重油污染的稻田。（記者廖淑玲攝）

2017-06-06  16:26

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林監獄廚房屋頂重油槽疑遭雷擊，加上大雨導致重油沿著水溝流入大排，污染鄰近約5公頃稻田，雲林縣環保局將依水污法開罰，獄方道歉並承諾會妥善處理賠償事宜，明天將與農民召開後續賠償協調會。

雲林監獄副典獄長朱介民指出，6月4日凌晨4點20分左右，該監值班科員外巡時聞到異味來源，發現炊場頂樓鍋爐燃油管控制筏疑似遭到雷擊造成開關異常，加上大雨不斷導致燃油補滿油管後溢出，再沿著水溝溢流到監獄外的排水溝排入附近農田造成污染。

今天上午雲林監獄典獄長及相關人員會同農民、里長實地查看受污染農地及清除油污進度，確認鍋爐控制筏遭雷擊處，承包鍋爐工程人員也進行後續維修並提供吸油棉等用品協助清污，雲林縣農業局空拍勘查受損農田約5公頃，至於受污染土壤範圍則尚無法估算。

朱介民強調，該起事件獄方與雲林縣政府相關主管單位密切配合，持續增派人員清理污染區域，並委請清潔公司協助清理油污，另將建置防止重油外溢設施，強化鍋爐燃油管線設備安全管控的機制，防止類此事件再次發生。

雲林縣環保局副局長張喬維指出，確定受污染的稻田作物將銷毀，至於受污染的土壤已採樣送驗，預計2個星期後結果出爐再行判認及整治土壤，環保局也將依違反水污法對雲林監獄開罰。

水稻田成了油田。（記者廖淑玲攝）

遭到雷擊造成開關異常的鍋爐燃油管控制筏。（記者廖淑玲攝）

水稻田受重油污染，土壤成了烏黑一片。（記者廖淑玲攝）

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相關關鍵字： 水汙法 漏油 農田 重油 重油外洩 雲林 雲林監獄
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