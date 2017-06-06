過期羊肩捲賣火鍋店 衛生局封存3公噸肉品

台中市衛生局封存泰壹商行近3公噸的問題肉品。（記者蔡淑媛翻攝）

2017-06-06 16:29

〔記者蔡淑媛／台中報導〕無良商人販賣逾期冷凍肉品事件層出不窮！台中市衛生局今公布上月底接獲檢舉，稽查大雅區泰壹商行販賣逾期羊肩捲，又儲存大量各式肉品的下腳料，現場封存近3公噸，依食安法違反販賣、貯存逾期食品，開罰24萬。

違反販賣、貯存逾期食品 開罰24萬

上月26日衛生局接獲民眾檢舉，泰壹商行每天晚間只開店2小時進出買賣，行徑神秘疑有食安問題，派員稽查發現，業者經營肉品分切加工，現場存貨逾20種牛羊雞豬等品項，過濾查出羊肩捲分別在今年3月8日與3月16日到期，過期後當月又販售出去。

衛生局指出，泰壹共賣出逾期羊肩捲50公斤，給火鍋店和一名顧客，緊急回收31.78公斤，並在倉庫發現仍有83.2公斤逾期存貨，另也在現場查獲各式肉品分切後的下腳料2880.29公斤，共封存2995.27公斤。

衛生局指業者坦承因為管理疏失，未注意使用效期，誤賣逾期羊肩肉捲，衛生局則依業者販賣、流通市面數量，以及經營規模、首次違規、故意行為有無等原因，依食安法裁量開罰24萬元，也會持續對其上下游業者清查。

衛生局表示，該案為民眾檢舉，在業者罰鍰繳納後，可依檢舉食安獎勵辦法，以實收罰金50％以上坐為獎勵金，至於泰壹商行有營業登記，但位於大雅的作業工廠則未登記，目前衛生局已經交由經發局進行認定。