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精靈寶可夢新作？ 任天堂今晚10點直播揭曉

2017-06-06  16:02

〔記者吳柏緯／台北報導〕精靈寶可夢新作品即將與玩家見面！日本電子遊戲製造商任天堂宣布，將在台灣時間今天晚上10點，舉行Pokémon Direct直播發表會，預期在8分鐘的直播內容中，將會發表有關寶可夢新作品的消息。

任天堂旗下知名的IP精靈寶可夢，去年底在N3DS上推出《精靈寶可夢：太陽/月亮》，由於遊戲方式有別於以往系列作的設定，並加入了大量的創新元素，因此受到矚目；此外，任天堂也將精靈寶可夢的IP授權給美國軟體開發公司Niantic，並共同開發抓寶遊戲《精靈寶可夢 GO》，引發全球抓寶熱潮。

任天堂稍早在官方網站宣布，將於台灣時間今天晚上10點，舉行8分鐘的Pokémon Direct直播發表會，預料將會公布《精靈寶可夢》相關遊戲的最新消息。

目前網友猜測，發表會中最有可能公布的作品是太陽/月亮版的姊妹作《精靈寶可夢：星星》。此外，去年適逢珍珠/鑽石版滿十歲，也有不少玩家期待能仿效紅、藍寶石版，推出重製版本。

另外也有網友認為，官方將配合今年的《精靈寶可夢》動畫劇場版，再度推出初代紅、綠版的重製版本，並登上新主機Nintendo Switch。如果屬實，初代紅、綠版將成為第一個被二度重製的作品。

不過目前除了直播時間外，任天堂並未公布任何蛛絲馬跡，因此包含作品資訊、發行主機，一切仍須等到今晚10點才能明朗。

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  • 日本電子遊戲製造商任天堂宣布，將在台灣時間今天晚上10點，舉行Pokémon Direct直播發表會，預期在8分鐘的直播內容中，將會發表有關寶可夢新作品的消息。（翻攝自任天堂官網）

    日本電子遊戲製造商任天堂宣布，將在台灣時間今天晚上10點，舉行Pokémon Direct直播發表會，預期在8分鐘的直播內容中，將會發表有關寶可夢新作品的消息。（翻攝自任天堂官網）

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