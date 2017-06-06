豪雨監測山坡地系統 可即時傳送數據防災

2017-06-06 15:59

〔記者張軒哲／台中報導〕連續豪大雨各地傳出災情，為了防範未然，有學者設計出「分散式無線地錨預力監測系統」、「無線高精度傾度盤」，可在豪雨中即時監測出山坡地有無崩塌、橋梁有無危險，只要相關監測值到達設定警示範圍，系統會立即回報警示，在災害未發生前提供相關單位維修參考，對於防災有所助益。

「豪雨颱風侵襲台灣常造成災情，這套系統設計就是為了台灣！」弘光科大資工系特聘教授童建樺說，4、5年前開始結合學術研究和產學合作，組成團隊研發，原本一開始儀器需要拉線配電，經過不斷的修改，已經研發到無線傳輸且自主供電，當初研發成功後曾到歐洲發表，令大家驚豔，全球都面臨極端氣候暴雨、暴雪問題，目前已經裝設在重要橋梁、風景區、水壩等處，未來這套儀器推廣到中國、東南亞，乃至世界各地的前景看好。

童建樺指出，這個系統裝設高精密零件、電路板、太陽能板、無線接受器等，僅靠太陽能就可自給自足運作，非常省電，該長寬高約15公分的儀器可以直接放在山區、荒郊野外，運用物聯網的概念，只要環境稍有變化、傾斜，儀器馬上擷取感測器數值，接著把變化數據傳到雲端進行分析，每分鐘傳送1次資料，無線高精度傾度盤精確度可以達0.001度。

弘光科大資工系大四學生王詩晴、鄭伊汝大二開始參與系統研發，已能獨自到現場裝儀器監測。