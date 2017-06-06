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餉潭好吃好玩看這裡 小學生帶路遊家鄉

餉潭國小學生規劃半日遊程，從校園出發，挖掘在地自然、人文特色。（記者邱芷柔攝）

2017-06-06  15:54

〔記者邱芷柔／屏東報導〕「這裡什麼好吃好玩，問我們就知道了！」屏東餉潭國小隱身在通往墾丁必經的新埤鄉內，依山傍水的校園，擁有豐富天然資源及在地人文特色，學校透過課程設計，引導學童挖掘家鄉景點，規劃半日輕旅行遊程，包括適合拍照打卡的新埤公園、「俗擱大碗」的阿嬤冰與控肉飯還有地方特色廟宇及日治時期的碉堡，甚至學生們放學後必玩的溪水秘境都在其中，校方也計劃將學生私藏路線印成摺頁與遊客分享。

「來餉潭一定要吃阿嬤冰！」學童們興奮表示，很少觀光客會到餉潭，可能大家都不知道這裡什麼好吃、好玩，他們規劃的路線中，都是他們覺得最讚的地方，像是超好玩的「雙溪」是他們的秘密景點，還有可以認識在地文化、信仰的宮廟和碉堡，有機會他們還可以帶大家走進果園，認識在地農民喔！

校方表示，這次活動由3至6年級學生混齡組隊，規劃餉潭村、箕湖村、獅頭村等遊程共5條路線，學童們不僅規劃行程，還必須探查採訪與導覽發表，經過幾週課程評比後，由得分最高的路線獲得出版機會，除了在學校官網上公布學童優選遊程，也會印製成摺頁放在潮州火車站等地供遊客參考。

餉潭國小致力推動理念小學，在105年度教育部教學卓越獎中獲得金質獎肯定，這次再度翻轉教室，把教育現場直接拉進社區，讓地方家長也直說「這些景點多是在地人的日常，孩子們用心推薦也讓他們發現家鄉真的太讚了！」

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  • 餉潭公園是小學生的休閒場域。（記者邱芷柔攝）

    餉潭公園是小學生的休閒場域。（記者邱芷柔攝）

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