響應飢餓30 中部家樂福200員工體驗

2017-06-06 15:52

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣世界展望會將在7月15至16日，舉辦飢餓30的活動 ，家樂福購物中心與中部15家門市約有200位員工，在今天投入12小時的飢餓體驗，眾人還宣誓不受美食誘惑，而未投入飢餓體驗者，則愛心捐款，共有600多位員工捐出7萬元。

台灣世界展望會每一年都會舉辦飢餓30的人道救援行動，今年將於將在7月15至16日，在高雄、彰化、花蓮一場三地舉辦飢餓勇士大會師，中部則是在彰化縣立體育館舉行，而目前中部已有很多學校及團體也都提早進行12小時的飢餓體驗。

中部家樂福是第一個參與投入12小時飢餓體驗的企業，去年是在文心店舉行，今年則是在家樂福青海店進行，從今天上午7點到晚上7時止，今年不但有家樂福中部15家門市的員工一同參與，購物中心的店家也有人參與，共有200多名員工，比去年100多位還多出一倍。

由於有人無法餓著肚子工作，轉而愛心捐款，今年則有600多位員工捐款，共捐出7萬多，也比去年增加。家樂福今天在青海店進行宣誓，強調會堅持到底，不會受到門市的美食誘惑而中斷。

台灣世界展望會中區辦事處主任嚴淑貞表示，很感謝家樂福中部各門市及購物中心的店家的參與，是中部第一個參與的企業，並且捐助了7萬元。

嚴淑貞表示，過去10年來，平均每一年約有1萬7千個家庭及3萬位兒少處於高風險的情境中，而透過飢餓30的人道救援，以幫助國內外弱勢兒童及家庭遠離飢餓。