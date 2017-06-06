補助學費與獎學金激勵學生 中華藝校22人拚上國立大學

中華藝校激勵學生努力衝刺，已有22人考取國立大學。（記者張忠義攝）

2017-06-06 15:29

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市中華藝術學校落實「適性揚才」精神，不單以學業成績發放獎學金，學生也能獲得3萬3560元的最高額學費補助，激勵學生努力衝刺，今年截至6月，透過繁星計畫、技優保送、獨立招生及個人申請方式，考取國立大學的應屆畢業生已多達22人，等指考及統測放榜後，人數可望再創新高。

校長吳梅嵩強調，受惠於12年國教，高職免學費，中華藝校屬藝術類別，政府補助最高額3萬3560元，讓愛好藝術的學生無後顧之憂；校方更落實「適性揚才」精神，發放獎助學金不以前3名的學業成績為單一標準，還有當志工熱心公共事務及品性操守等管道，因此每學期獲獎的原住民及家境清寒等弱勢學生多達200至300人，激勵他們努力衝刺。

影劇科學生洪宥宭是布農族人，從小熱愛表演藝術，國小期間到美術館校外教學，看到附近的中華藝校，立志選讀，在校方專業且活潑的教學引導下，宥宭參與的原住民職場短劇比賽，蟬聯3年冠軍。

雖然宥宭體重破百公斤，但他精湛且靈巧的舞技，贏得原住民「洪金寶」的美譽，這次他角逐台北市立大學運動藝術系街舞組甄試，以第二名「榜眼」的優異成績錄取，繼續朝成為「歌手舞者」的夢想前進。

美術科學生楊承豪參加技能競賽，從分區初賽冠軍，拚到全國銅牌，以技優保送雲林科大工業設計系，他感謝學校提供優質的培訓環境；美術科學生吳婷涵雖然已透過繁星計畫錄取台北科大工業工程與管理系，但她仍參加統測，以60級分成為中華藝校美術科榜首，證明自己的能力。

舞蹈科學生張暐多才多藝，曾獲全國學生舞蹈比賽特優、恰恰及鬥牛舞項目單人新秀A組第一名，他同時考取台灣體育運動大學舞蹈系及台北市立教育大學舞蹈系；舞蹈科學生孫可恩從小習舞，立志成為專業舞者，參加國立戲曲學院民如技藝系，成為榜首，她感謝師長的指導與激勵。