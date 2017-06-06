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建中畢典掛彩虹布條 校方電話遭反同團體打爆

建中畢典彩虹布條已被拆除。（圖擷自「捍衛家庭學生聯盟」臉書）

2017-06-06  16:10

〔即時新聞／綜合報導〕台北市建國中學上週六（3日）舉行第69屆畢業典禮，籌委會學生決定在校門口懸掛5種色彩的布條，包括象徵支持同志與多元性別的彩虹色。但反同團體對此行為相當不滿，在畢典前一天就動員民眾瘋狂撥打學校電話，事後有學生爆料，校方似乎感受到壓力，因此要求儘快拆除彩虹布條，目前彩虹布條已經撤下。

據《上報》報導，這5種色彩代表著學生所關注的不同議題，例如黃色為核能、綠色是環保、藍色是成長的壓力、紫色是反暴力，至於彩虹就是同志議題。然而，「捍衛家庭學生聯盟」卻在6月2日公布建中校長室電話號碼和分機，號召學生家長一起打電話，拒絕「彩虹恐怖」。

報導中指出，知情民眾透露，連學校主任的私人手機也受到騷擾，因此教官在畢典結束後的6月4日，向畢典籌委會的學生，表達希望能撤除布條的意思。事實上依照慣例，建中畢典設置會仍會在校園內保留一陣子，但現在彩虹布條已被拆除。

《上報》訪問建中69屆畢典籌委會主席鄧致遠，他表示校方一直很尊重學生在畢典上的理念，但畢業典禮前幾天學校的確收到蠻多不理性的電話，因此和教官討論後決定拿下布條，畢竟畢業季已經結束了，對於各大議題的關心也在畢典上表達出來，不必再讓學校感到困擾。

至於反同團體宣稱彩紅布條是同運組織入侵校園，鄧致遠則反駁，他強調建中是自由開放的學校，學生都會獨立思考，根本不是甚麼有系統的操弄或入侵。

《上報》訪問捍家盟總召施俊宇時，施俊宇指出，有幾位建中在校生向他們反映，認為在教育現場不該有偏頗的標誌，因此捍家盟決定號召抗議。建中學務主任白萬應則對《上報》透露，學校是抱持著中立立場，他自己也有接到抗議電話，校方的確有受到壓力，但他也指出，歷來在畢典結束之後，校園相關布置本就會拆除。

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  • 建國中學在畢典上懸掛彩虹布條，反同團體大表不滿，打爆學校電話，畢典結束後彩虹旗已撤下。（資料照，記者蔡亞樺攝）

    建國中學在畢典上懸掛彩虹布條，反同團體大表不滿，打爆學校電話，畢典結束後彩虹旗已撤下。（資料照，記者蔡亞樺攝）

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