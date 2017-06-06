高中修課、大學抵學分 高中選修課程新亮點

東海大學、大甲高中共開課程合作，舉行意願書簽署締盟典禮。（記者張軒哲攝）

2017-06-06 15:14

〔記者張軒哲／台中報導〕高中修課、大學抵學分！12年國教新課綱，讓高中可規劃選修課程，東海大學與大甲高中合作，首度在高中開設動物遺傳與演化、化學探究與實作2門課程，採取2學分在甲中平日授課，1學分在東大以週末密集上課方式。學生順利完成課程將獲得3學分，未來若進入東大將可直接抵免通識學分。2校共開課程的模式，是國內高教與中教攜手合作的新範型。

大甲高中每年有許多學生就近考取東海就讀，為了讓高中選修課程有更多誘因與亮點，東海大學生命科學系及化學系與大甲高中開設動物遺傳與演化、化學探究與實作，2校共同規劃課程，讓高二學生選修。

大甲高中校長蕭建華指出，近幾年大學端與高中端的合作，主要以先修課程為大宗。主要由大學開課予高中學生修習，授課教師與課程規劃皆是由大學提供資源。這次合作，跳脫以往全由大學端支援課程的觀念，採共同開課，且是由高中課程為基底，此種合作模式讓高中端教學與課程設計的自主性得以保存甚而強化。

東海大學教務長林良恭表示，以往大學與高中合作，以專題演講居多，大甲高中是東大第一所合作實施高中修課、大學抵學分模式，盼日後其他學院的學科也能有機會結合開課。

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