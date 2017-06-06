中市擴大舉辦原民暑期營 非原民學童可補缺

2017-06-06 15:10

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為了讓原住民小朋友在暑假可參加優質暑期營，台中原住民族事務委員會在民間團體的協助下，今年首度擴大辦理免費暑期營隊，將有6梯次，以原住民小朋友優先參加，若有缺額，非原民小朋友可參加，學習不同族群的文化。

「2017台中市原住民綜合服務中心暑期營隊活動」今日在台灣大道市政大樓前舉辦記者會，副市長林依瑩、市議員朱元宏、原民會主委馬耀‧谷木一同出席。

台中市原住民族事務委員會過去在暑期期間，會針對原住民小朋友舉辦暑期營隊，但今年擴大辦理6梯次，課程有4類，分別是青少年領袖培訓計畫、幸福村兒童三營三贏、全人愛守護樂活夏令營及達人體驗夏令營的課程，一梯次32位小朋友，以原住民小朋友為優先，屆時若有缺額，非原住民小朋友也可參加。

林依瑩表示，會推動此一活動，主要是去年暑假，有3位小朋友跑到溪邊玩水發生溺斃事件，為了避免悲劇再發生，因此將過去只辦一梯次的原住民小朋友暑期營，增加到6梯次，而且增加非原民小朋友也可參加，除了讓小朋友可以多元學習，也不會因暑假沒有上課，四處趴趴走而產生危險。

原民會表示，營隊包括青少年領袖培訓計畫、幸福村兒童三營三贏、全人愛守護樂活夏令營及達人體驗夏令營課程等，時間都是5天4夜，皆住宿在「台中市原住民綜合服務中心」，相關報名簡章將在6月15日公告於市府原民會網站。