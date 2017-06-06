台灣變這麼大會如何？ 鄉民狂想分析文讓人跪了！

如果台灣變得這麼大，國際局勢會變得怎麼樣呢？（圖擷取自PTT）

2017-06-06 15:55

〔即時新聞／綜合報導〕如果台灣的領土面積變得這麼大，你覺得當今局勢會變得如何嗎？

一名鄉民在PTT上發文「如果台灣是這個大小 會變怎樣？」他向廣大鄉民詢問，若台灣面積不是現在「鼻屎」般大小，「而是如圖的大小，局勢會變怎樣？還會被統嗎？這麼大？會變如何呢？」

沒想到這樣的問題引起大家熱烈討論，許多鄉民都相當認真地分析，「大概會成為世界的中心」、「美國都要聽台灣的話了」、「會分裂成北台和南台」、「換日線就是戰南北分隔線」、「多樣性生態氣候，商機無限」、「世界氣候和歷史會整個改變」。

還有鄉民打趣說，「環島會環到崩潰」、「全世界的人，小時候就都有一個台灣夢...」、「這樣南部人去澳紐好方便」、「柯文哲會變成挑戰30天雙塔」、「我們就變強國人」。

一名鄉民更認真的就地理、歷史與文明、地區、現代等部分分析，鄉民見狀後也大讚，「這到底在認真什麼啦？XD」、「笑死」、「你可以不要浪費才能嗎」；\YouTuber「走路痛 WalkTone」也特別製作「『如果台灣這麼大？』鄉民の狂想．廢片化實現！」將鄉民的狂想「實體化」，獲得不少回響。

鄉民認真分析，從原圖開始標示各種可能。（圖擷取自PTT）

鄉民分析，「玉山變成世界第一高峰」、「墾丁國家公園變成墾丁冰川國家公園」...。（圖擷取自PTT）

「走路痛」特別製作影片，將鄉民狂想實體化。（圖擷取自YouTube走路痛）