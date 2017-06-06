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台南最老公園百年流瀑 16日活起來

2017-06-06  15:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南公園今年100歲了！其中備受矚目的日式景觀流瀑，工務局邀請日本北山安夫老師協助還原修復，將於6月15日正式通水重現原貌。

迎接台南最老公園，台南公園6月17日生日到來，工務局緊羅密鼓接連安排結合台南古城文化、綠意新城又趣味盎然的走遊活動，邀民眾見證台南公園下1個百年風華，今天發表系列活動，亦播放臺南公園微電影「記憶的容器」，並邀請北山安夫分享台南公園日式流瀑工程經驗，為公園6月生日活動高潮揭開序幕。

北山安夫表示，台南公園流瀑歷經百年已與原貌不盡相同，但底下鵝卵石都有百年歷史，而再造後的公園是與人一起成長（活）起來，16日通水意義，是希望大家用心靈走進來珍惜愛護，30年後流瀑將會更美麗！

北山安夫認為，重新呈現百年前民眾的精神，傳承給後代是他的義務，然而復甦斷掉的精神是一件非常不容易的事情，因為精神是無法看到的，也是很難理解的東西，所以需要由自己的心靈去感受、理解，庭園跟人都一樣，沒有人關心，傾注愛，無法呈現美麗的模樣，所以市民的愛護才能讓庭園變得更美麗。

工務局長蘇金安表示，6月慶祝活動，包括7日在台南生活美學館國際會議廳舉辦「臺南公園歷史文化意涵與再生策略國際研討會」，12日公園老樹閱讀、13日的公園國小公園特色踩點馬拉松，以及重道崇文坊舊地走讀、鄭成功與台南公園故事開講、公園多元文化特展與體驗活動等。

相關影音（工務局提供）

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  • 日本知名庭園大師北山安夫分享台南公園流瀑修護工程經驗（記者洪瑞琴攝）

    日本知名庭園大師北山安夫分享台南公園流瀑修護工程經驗（記者洪瑞琴攝）

  • 百年台南公園流瀑將於16日通水重現風華。（記者洪瑞琴攝）

    百年台南公園流瀑將於16日通水重現風華。（記者洪瑞琴攝）

  • 台南公園流瀑舊照。（工務局提供）

    台南公園流瀑舊照。（工務局提供）

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