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觀光開發要移管筏 大鵬灣百餘人抗議嗆提告

居民拉起白布條抗爭。（記者陳彥廷攝）

2017-06-06  15:05

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大鵬灣遊憩第3區開發案，因用地遭居民管筏佔用，大鵬灣今天硬起來拖吊，把所有竹筏移置臨時安置場所，並請來90噸大吊車預備吊掛，早已孕釀抗議的居民一早百餘人就聚集拉起白布條，指鵬管處為觀光開發，枉顧居民生計硬要移船，船損誰要負責，警方也如臨大敵派出110名員警到場架起拒馬嚴陣以待。

東港大鵬灣旁具冊的管筏有224艘，有的久未使用，但仍有部分管筏具執照，以往都三三兩兩停在遊憩第3區旁海岸，但去年9月，鵬管處就曾企圖將管筏移置，將56公頃的土地交由BOT廠商東方開發公司開發遊艇港及觀光飯店，漁民批評是圖利財團。

由於鵬管處已多次公告限期搬遷，皆因陳抗延宕，居民並在日前號召抗爭，認為「他們才是大鵬灣的主人」，今天一早就有民眾陸續到場，隨後縣議員何輝能也到場聲授，警方則早早架起拒馬，居民氣憤在外拉起「誓死為捕魚抗爭」、「我們要大鵬灣觀光魚市場」等白布條。

「管筏是討海人的性命根啦！」居民趙營瑞怒批，鵬管處只為發展觀光，卻枉顧在地居民生計，這些停泊地點是居民長久以來的權利，鵬管處竟然要強硬驅逐、甚至用吊車草草吊走，吊壞要誰賠，近的臨時碼頭除位子不夠，遠的停泊地點除難以下去，連安全維護的泊靠設施皆無，這些油錢誰要出，未來生計更是誰要來負責，居民不擋開發，但只要求讓居民活下去？居民則要求鵬管處興建觀光漁港及觀光漁市場。

鵬管處秘書郭進慶則回應，93年已與民間廠商完成簽約，近期將點交土地，並不是要撤除管筏或禁止他們在大鵬灣捕漁，未來預計開發具VILLA及國際級水上休閒渡假區，現管筏及廢棄物無權佔有，造成鵬管處與開發廠商間契約既定開發事項無法如期履行。

鵬管處並指，居民的觀光漁港及觀光魚市場等等需求，因現有國家風景區規畫不得設置，須透過都市計畫變更才有合法依據，從去年至今已5次協商，皆有向居民告知可朝該方向推動，不過今天清運作業勢在必行；約11點左右，居民認為兩相僵持不是辦法，也嗆聲將對鵬管處提告，人潮也逐漸散去。

部分漁民也自行開來動力管筏拖走無動力管筏，現場卻有一名70餘歲的阿嬤在解開綁船鐵纜時想到未來種種不便，當場以5字國罵直嗆，不過最後居民認為交給鵬管處恐有損壞危險，隨後都自己開走，事件也才算告一段落。

今天氣溫高達30度，全場警員頂著豔陽站崗，縣議員林蔡鳳梅和東港鎮代主席陳春朝則到場關心；鵬管處強調，若之後還有違法占用情事，現場蒐證將依妨礙公務或侵占國有土地逕予告發。

南平里長蕭崑池則表示，未來將請里民排班展開長期抗議。

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  • 上百居民到場陳抗。（記者陳彥廷攝）

    上百居民到場陳抗。（記者陳彥廷攝）

  • 居民拉起白布條抗爭。（記者陳彥廷攝）

    居民拉起白布條抗爭。（記者陳彥廷攝）

  • 大批警力到場戒護，確保吊掛進行。（記者陳彥廷攝）

    大批警力到場戒護，確保吊掛進行。（記者陳彥廷攝）

  • 警方獲報嚴陣以待。（記者陳彥廷攝）

    警方獲報嚴陣以待。（記者陳彥廷攝）

  • 居民最後自己開走船。（記者陳彥廷攝）

    居民最後自己開走船。（記者陳彥廷攝）

  • 鵬管處請來吊車清走廢棄物。（記者陳彥廷攝）

    鵬管處請來吊車清走廢棄物。（記者陳彥廷攝）

  • 現場阿嬤為了生計直嗆官員。（記者陳彥廷攝）

    現場阿嬤為了生計直嗆官員。（記者陳彥廷攝）

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