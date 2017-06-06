專為高齡者設計菜單 屏東長照2.0「饗樂餐廳」開幕

饗樂餐廳今天開幕，屏東縣長潘孟安（中）與長輩開心用餐。（記者羅欣貞攝）

2017-06-06 14:34

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市第一間專為高齡者設計菜單，鼓勵社區長者共食的「饗樂餐廳」今天（6日）正式開幕；這是設在原屏東市拖吊場的長照2.0永大多元照顧中心所成立，週一到週五中午供餐，55歲以上可參加，每人每餐65元，若事先預訂只要60元。

原為拖吊場的永大多元照顧中心，從幾乎廢棄的閒置空間變身為專為高齡者設計的照顧場所，105年起縣府委託財團法人屏東縣私立畢嘉士社會福利基金會經營管理，活用既有綠地空間，使其成為座落在公園的老大人們的家。

永大在屏縣首批加入長照2.0的系統中，扮演B級複合服務中心的角色，平日結合社區資源網絡，辦理長輩生理機能訓練及各項健康促進、預防的樂活據點活動，中心內有預防長輩肌力退化的健身器材，試營運後頗受長輩認同，每月會費50元，現有300多名會員。

今年永大更增設廚房，增加社區共餐及供餐服務，饗樂餐廳今天（6日）正式開幕，屏東縣長潘孟安到場為老人家製作青木瓜沙拉，接著和長輩們一同享用午餐話家常，現場不斷響起「好吃」的肯定聲。

永大照顧中心表示，菜單朝「台式地中海料理」規畫，食材採用多全穀類、蔬果、適量海鮮及乳製品、少量紅肉，並用台灣在地食材，例如使用茶油替代長輩不習慣食用的橄欖油，來變化每日菜單。「饗樂餐廳」過去1個月試營運以來，每日約有3、40位長者訂餐，認為便宜又健康。