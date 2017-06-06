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環評修正公聽會不歡而散 李應元：我負完全責任

多個環保團體6日前往環保署抗議，環團指出環保署最新的環評修正草案有鬆綁、倒退之嫌，要求刪除不當環評修法，並上演行動劇，強調環評鬆綁、國土將遭殃，是對台灣這片土地的凌遲。（記者劉信德攝）

2017-06-06  14:40

〔記者楊綿傑／台北報導〕環評相關內容修法，環團會前先在環保署大門口召開記者會表明疑慮，在會議開始後，今日主席環保署副署長詹順貴與環團人士更是出現針鋒相對情形，會議最後不歡而散，環保署長李應元也親自到現場，強調他會負完全責任。

環保署今天上午舉行「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」修正草案，及「環境影響評估法施行細則」第36條、第37條、第38條之1及第12條附表一、第19條附表二修正草案公聽研商會（第1場），預定下午將舉行第二場延續討論。

環團包括台灣水資源保育聯盟、彰化環保聯盟等10多個團體在會議前就表示，環保署最新提出的「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」修正草案、「環境影響評估法施行細則」修正草案及作業準則等內容有諸多爭議，甚至有鬆綁、倒退之嫌，他們反對不當修法，更反對都市計畫土地免環評、採土石方免環評，反對修環評施行細則36、37、38-1及認定標準48條等之大鬆綁，也要求到南部開公聽會。

不過會議開始後，由於詹順貴希望環團不要再指控「圖利財團」，遭到環團打斷其發言抗議，雙方一度針鋒相對，也有民眾反映場地太小，後詹順貴拋下一句「今天不開了」即離去，雙方不歡而散。環團當場也呼籲，詹順貴應該利益迴避，李應元應該出來面對。

後李應元與詹順貴一起回到會場，李應元表示，本來民主社會就是大家兩造各自陳述，「我可以尊重你發言的權利，傾聽你不同的意見」，雖然不可能讓每個人都滿意，但至少要有7比3，環境一定會做到8比2。至於場地部分已經去租較大的，週五召開的會議就會改善。李應元說，這些事情最後發文是他，會負完全責任。

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  • 多個環保團體6日前往環保署抗議，環團指出環保署最新的環評修正草案有鬆綁、倒退之嫌，要求刪除不當環評修法，並上演行動劇，強調環評鬆綁、國土將遭殃，是對台灣這片土地的凌遲。（記者劉信德攝）

    多個環保團體6日前往環保署抗議，環團指出環保署最新的環評修正草案有鬆綁、倒退之嫌，要求刪除不當環評修法，並上演行動劇，強調環評鬆綁、國土將遭殃，是對台灣這片土地的凌遲。（記者劉信德攝）

  • 環團抗議環保署不當修法。（記者楊綿傑攝）

    環團抗議環保署不當修法。（記者楊綿傑攝）

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