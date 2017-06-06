1.5億次下載量的App 高手分析WWDC重點

2017-06-06 14:31

〔記者陳炳宏／台北報導〕蘋果全球開發者大會WWDC主題演講剛結束，一堆新品發表外，對程式開發團隊來講有甚麼重點？創下各平台總下載數超過1.5億次的PicCollage（拼貼趣）開發團隊認為，剛發表的Core ML（機器學習人工智慧）、VR development kit （虛擬實境）兩個程式庫，與電腦視覺運算，一定會為App帶來更創新的應用。

開發PicCollage的Cardinal Blue團隊，目前是台灣開發App最高下載量的紀錄保持者，負責開發iOS程式的王漢麟表示，ML（機器學習人工智慧）、VR（虛擬實境）本來就是團隊的發展目標，過去都要用第三方程式庫去開發，但整合上與效能都差強人意，現在用內建CoreML，與蘋果提供的VR Development Kit，讓開發可以更為順暢。

Cardinal Blue共同創辦人樊立勳說，蘋果厲害的地方是他的AR技術，僅透過相機鏡頭，加上Core ML，iPad即可辨識出眼前不同物品的空間關係，再透過裝置內建的陀螺儀，精確描繪出虛擬物品間的相對關係，這技術相當不容易。

王漢麟也指出，新一代的iPad Pro，提供工具列，感覺就像是蘋果電腦作業系統macOS，而且還能提供螢幕分離視窗，以及App間拖放方式複製，等於是在推廣App間檔案共享。

樊立勳說，Core ML、ARKit兩個程式庫，與電腦視覺運算效果對開發團隊而言是很有趣的功能，可以拿來套用在PicCollage提供新的功能外，還能用來開發全新的App。

樊立勳認為，新一代iPad Pro的推出，也意味蘋果更重視iPad 市場，將引領開發者更注重提供iPad使用的功能，如「拖放」功能加上多點觸控，可讓iPad作更多編輯照片的操作。

王漢麟則補充說，這次蘋果iOS 11推出AR功能，將成為全世界最多AR裝置的平台，應該會激勵開發者，開發出更多虛真實整合的AR App。