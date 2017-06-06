幫弱勢孩子存人生第1桶金 竹縣拉一把

台灣生活富裕很多小孩都成長在富裕的環境，備受呵護，但仍有家庭在貧窮線上下掙扎，中央政府目前計劃透過縣市政府扶助弱勢家長，幫忙他們的小孩儲蓄人生的第1桶金。（記者黃美珠攝）

2017-06-06 14:32

〔記者黃美珠／竹縣報導〕本月1日起，各縣市政府配合衛福部同步推動「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，希望能減少貧窮在國內（世）代間循環的問題。新竹縣近期就將配合上路，目前已知全縣有81個從去年1月1日以後，出生在境內列冊低收、或是中低收入戶家庭的幼童符合資格。縣府近期將通知這81個孩童所屬弱勢家庭，看家長是否願意配合這個以18年時間為期，幫小孩存下人生第1桶金的計畫。

縣府社會處表示，這個計畫受扶助的孩童家庭，每個月只要替符合資格的幼童存入500元、或1000元、或者1250元，中央政府就會配合存入相同的金額，替這些貧窮家庭的弱勢孩子儲蓄，累積這些孩子未來教育及發展基金。

這個計畫以18年為期限，最高可以存到54萬元。如果配合的家庭中途沒錢可存，時間長達半年，縣府就會啟動社會處婦幼科會同家庭福利服務中心的社工訪視，了解問題的所在，視狀況引入所需的社會等外部資源，以確保這個弱勢小孩人生的第1桶金不會生變。

新竹縣政府社會處表示，這個計畫的受扶助對象有3種，分別是：民國105年1月1日以後出生的列冊低收入戶、中低收入戶兒童及少年。以及接受2年以上被長期安置的兒童及少年。

新竹縣沒有長期被安置的兒童及少年，但是前述的列冊低收、和中低收的幼童有81人。

家長如果願意配合，只要每個小孩每年最多存入1萬5000元，中央政府就相對提撥每童、每年1萬5000元的補助，存金利息不用納入所得稅計算，到孩子年滿18歲就有接受高等教育或職業訓練、創業等人力投資的機會。

這樣可以避免這些弱勢家庭的小孩，長大後陷入低學歷、低技術、低社會參與，身陷貧窮困境的循環。

新竹縣政府社會處針對這個政策，將在本月14日辦理網絡工作人員的在職訓練，23日以前寄發通知書給前述81個幼童的家長，並於25日邀請符合資格的家庭辦理說明會，希望藉由政府和弱勢家庭共同合作，幫助這些弱勢家庭的下1代早日脫困。