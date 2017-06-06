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醫病》慢腸炎患者出門需帶紙尿布 腸道學會推「方便卡」

2017-06-06  14:29

〔記者林彥彤／台北報導〕好發於10到40歲青壯年族群的發炎性腸道疾病（又稱慢腸炎），常造成年輕患者一天腹瀉多次，外出如廁不便等，為此台灣發炎性腸道疾病學會首度推「方便卡」（Can't Wait Card），盼業者、公家單位和民眾主動適時提供廁所使用。

一名20多歲的妙齡女子小櫻，平常外出除了要帶化妝包外，還必須得帶上成人紙尿褲與換洗衣物，因為慢腸炎造成她短時間內需跑廁所3到4次，病程嚴重時甚至會血便。

台灣發炎性腸道疾病學會理事長、台大醫院內科部主治醫師翁昭旼指出，台灣慢腸炎患者數量目前全台約有8000位病友，其中嚴重到持有重大傷病卡的病友從1998年139人上升到2013年3621人，15年就增加了26倍，好發年齡尤以10到40歲青壯年居多，嚴重影響患者日常生活，特別是外出不便性，患者會反覆出現腹痛、腹瀉、血便、體重減輕、發燒等症狀。

高雄市立大同醫院副院長吳登強表示，慢腸炎是一種自體免疫性疾病，致病原因是當腸道免疫系統過度反應與錯誤識別，進而造成患者腸道免疫系統自己攻擊自己，患者需接受抗體藥物治療，如不治療，輕度拉肚子，嚴重會拉血、腸子潰爛或甚至癌症病變等。

翁昭旼提醒，慢腸炎初期症狀與腸道感染或腸躁症相似，民眾如持續出現血便、體重減輕或發燒症狀長達3個月之久就要進一步檢查，確診後需持續接受治療並避免吃油炸、辛辣食物。另外，凡是台灣發炎性腸道疾病病友會會員就可申請方便卡，當外出有需要時可出示以減少公廁排隊等待時間。

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  • 慢腸炎患者外出如廁不便，台灣發炎性腸道疾病學會推「方便卡」，當外出有需要時可出示以減少公廁排隊等待時間。 。（示意圖，記者林彥彤攝）

    慢腸炎患者外出如廁不便，台灣發炎性腸道疾病學會推「方便卡」，當外出有需要時可出示以減少公廁排隊等待時間。 。（示意圖，記者林彥彤攝）

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