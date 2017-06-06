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棄竹女讀竹商 劉沛岑統測考出全國商管群榜首

新竹高商學生劉沛岑三年前放棄新竹女中，就讀新竹高商國貿科，結果今年統測考出全國商管群榜首，校長黃開成和導師鄭雅竹都與有榮焉。（記者洪美秀攝）

2017-06-06  14:24

〔記者洪美秀／新竹報導〕3年前放棄新竹女中，選擇新竹高商國貿科就讀的劉沛岑，今年參加大學統測，以總成績682分、75級分，拿到今年商管群全國榜首，全國僅4人拿到75級分，以政大金融系或成大會計系為目標。

從國中就了解未來想走商業類科的劉沛岑，國中第一屆會考拿到4A1B，原可就讀新竹女中，但她以第一志願就讀新竹高商國貿科，在校成績幾乎都是班上前1、2名，甚至通過會計乙級學科考試，雖然術科失敗，但她把此挫折轉為力拚大學統測，結果考出好成績。

念書比別人專心，有問題就發問的劉沛岑說，她選擇新竹高商就讀，提早接觸到商業科別的資訊，從中發現自己的興趣，不管是資管或金融、會計、財務管理，都是她喜愛的，未來希望成為會計師，統測能考出商管群榜首，她說，努力及不放棄很重要。

班導師鄭雅竹說，劉沛岑成績一直很好，最後一次全校模擬考還衝出全校第1名，除善用時間，還能兼顧社團活動，像參加服務性社團，假日上街頭義賣花、到世光教養院志工服務或協助掃街活動。高二加入班聯會美工組及高三參與畢聯會服務，讓她高職3年，功課與社團都兼顧。

從在準備統測時遇到瓶頸且莫名恐慌，劉沛岑說，面對壞情緒，她會聽音樂及大睡一場，把負能量暫放一旁，結果低潮感就消失了，讓她能再找回步調，她也鼓勵職科學生，永不要放棄。

新竹高商校長黃開成說，這是這幾年學校首次在統測出現全國商群類榜首，今年學校還有45人是70級分以上，學生的表現讓學校與有榮焉，已提供適性輔導協助學生申請及推甄理想中的大學就讀。

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