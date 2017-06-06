繳15元優惠行動月租費 電子發票中100萬元

2017-06-06 14:03

〔記者王善嬿／嘉市報導〕財政部3、4月無實體電子發票100萬元專屬獎項開出，再度獎落嘉義市！

南區國稅局嘉義市分局銷售稅課長黃淑華表示，100萬元專屬獎全國共有15組，其中一組是3月28日中華電信嘉義營業處所開出，中獎字軌號碼SR35026996，發票消費項目為企業優惠行動月租費，金額為15元，將由中華電信嘉義營業處掛號郵寄中獎通知，以及發票證明聯給中獎人。

嘉義市分局表示，如對中統一發票各獎別的號碼，又同時對中無實體電子發票專屬獎項號碼，可選擇較高獎項兌換。