用洋芋片上美術課 211位中學老師翻轉美學教育

用洋芋片上美術課，如何穿制服可以更帥更美？全國211位中學老師共同研習翻轉美學教育。（記者林曉雲攝）

2017-06-06 13:49

〔記者林曉雲／台北報導〕12年國教新課綱強調美學素養，中學藝術教育也開始翻轉！有老師用洋芋片上美術課，要學生從認識洋芋片的線條，到使用洋芋片構圖創造具美感的作品；也有老師第一堂課是要學生用捲尺量身形、研究制服，學生們除了更有學習的興趣，且可將所學運用在生活中，成為「帶著走的能力」。

教育部美感教育課程推廣計畫舉辦3天工作坊，計畫主持人、交大人文社會學院院長曾成德表示，美感教育是要從「台灣好」，進步到「台灣更美好」，為使下一代將美感內化，培育未來人才必備的世界觀及創造力，大學和中學合作不同於一般研習的培訓工作坊，全國211位中學視覺領域的教師們是共同參與學習生活中的美學能力。

曾成德表示，藝術教育不是「畫的像不像」的問題，反而是要培養學生「生活中的美學能力」，例如城市中的顏色為何？最常見的電箱要漆成什麼顏色才有美感？12歲的小女生要怎麼穿才有美感？或者老師要如何去引導學生使用數位工具，去拍、去問、去解決問題？

計畫協同主持人、中山女中老師蔡紫德表示，高中老師在各種特色課程引導下習慣自主性課程，但老師習慣「講課」，工作坊協助參與老師從「動手做」體驗學習，由大學講師和業師協助共同開發相關課程，生活很多元，老師也會依學校所在地及學生特質進行開發。

桃園市南崁國中視覺藝術老師潘玟箮表示，以前上課是作品導向，重視學生所做出來的作品，但現在設計教案時會重視學生「嘗試的歷程」，以及把所經歷過的「質感」用更豐富的語言加以敘述，例如食物試驗課程，她帶著學生用洋芋片排列不同的圖型，利用有趣的素材完成構圖。

台中市文華高中老師高嘉宏表示，他在第一堂課給卷尺讓學生量身形，以他自己是五五身比例為例，他不適合穿長版的上衣，否則腿會看起來很短，美感是關係的改變，衣服的搭配可改變身形，接著他又讓學生量制服，上衣是否塞入褲子也會影響外觀，再和學生討論不同世代的美學觀，例如以前制服「要寬」如喇叭褲，但現在制服「要窄」，每個世代的制服美感都不同，改變教學之後，老師和學生有更多溝通的機會，男學生們常問要怎麼變帥？他會以韓劇中的歐爸風衣永遠是敞開為例，因為扣起來會比較沈重，敞開因色塊切割而有帥氣感。

台中市至善國中美術老師蔡善閔表示，以前多半是老師在講述美學主題如色彩、構成等，但現在會多留時間讓學生動手做，用身體和五感去記得所學，例如要學生用食材和器皿去設計美麗的便當。