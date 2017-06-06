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竹北新瓦屋「藏物市集」 週末看肉肉秀

新竹縣長邱鏡淳（中）帶領環保局長黃士漢（左）、文化局長張宜真（右）邀請鄉親本週（11）日下午到新瓦屋「藏物市集」欣賞「肉肉」創意秀。（記者黃美珠攝）

2017-06-06  13:35

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣竹北市新瓦屋客家文化保存區號召大家本週（11）日下午1點到6點，一起去該區看「肉肉」秀！

此「肉肉」非彼「肉肉」，它們是新瓦屋的「藏物市集」生活空間策劃，結合陶藝、手工木做，以及多肉植物的文創作品展，喜歡的人可以直接用荷包內的「扣扣」帶這些「肉肉」回家。

值得一提的，新竹縣政府環保局所輔導華光智能發展中心等社福機構院生，利用資源回收的有色玻璃所改做的文創花器，結合植栽，成了創意桌上盆景，當天將在現場限量公益設攤，歡迎選購。

新竹縣長邱鏡淳今天向鄉親推薦這些帶有文創風潮的生活好物，鼓勵大家當天踴躍去逛這個有趣市集，欣賞多肉植物結合多媒材如何替生活創造小驚喜。

文化局長張宜真則說，逛完了藏物市集，享受了慢慢尋寶的樂趣後，大家也可以等待著披了夜幕後的新瓦屋重新亮相，展現它猶如城市綠洲般小清新的夜晚風光。

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新竹縣政府環保局長黃士漢（左1）、文化局長張宜真（左2）結合環保、文創、以及公益，本週（11）日在新瓦屋的「藏物市集」，一起舉辦「玩陶、敲木、花草、多肉」市集。（記者黃美珠攝）

入夜後的新瓦屋客家文化保存區另有番風情。（記者黃美珠攝）

入夜後的新瓦屋客家文化保存區另有番風情。（記者黃美珠攝）

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