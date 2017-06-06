打造友善長照 竹市將培訓390名「生力軍」

2017-06-06 13:19

〔記者王駿杰／新竹報導〕長照服務法日前正式上路，為開啟長照2.0「在地老化」政策新紀元，新竹市長林智堅指出，衛生局已於4月正式成立長期照護科，集中長照資源與人力，除服務對象將擴大至1萬1千名，也推動訓練課程，預計培訓390名「照顧服務員」走入社區，讓長照專才成為社區長者的「好厝邊」。

林智堅指出，竹市65歲以上長者佔總人口10.59%，他上任後持續打造友善長照服務，去年11月起試辦長照2.0，設置「1A-2B-5C」三級據點，服務項目增至17項，未來照管專員和個案比例將從1比400調整為1比200，盼提升在地長照服務品質。

衛生局表示，長照2.0將照顧專業化，預計培390名「照顧服務員」走入社區，他們需經90小時以上課程訓練，才能取得證書投入服務，期盼培訓計畫能達到「培育專業照顧人力」、「提升長照服務品質」一魚雙吃的政策功效。

衛生局指出，目前開辦的「照顧服務員」課程，包含核心照顧技能、臨床實習、溝通技巧等多面向訓練。去年在「新竹市長期照顧服務TOP1選拔」獲得「居家服務員類」第一名的胡淑蓮，也肯定培訓課程「從無到有」，授予學員照顧專業。

胡淑蓮服務於老五老基金會，當初因先生良性腦瘤術後留下癲癇等後遺症，無法外出工作，孩子皆尚在就學，房屋又在貸款中，需扛起家中經濟重擔，她報名照顧服務員培訓，受訓後順利考取證照，在機構服務至今。

勞工處也說，會配合勞動部政策，未來進一步加強就業媒合，輔導結訓學員投入長照職場，盼「長照生力軍」能補上照顧人力長期缺口。照顧服務員訓練課程報名資訊，請查詢衛生局網頁。