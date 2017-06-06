地上權住宅爆糾紛 「華固新天地」住戶控建商坑殺

市議員徐世勳陪同華固新天地住戶開記者，控建商坑殺（記者周彥妤攝）

2017-06-06 12:56

〔記者周彥妤／台北報導〕囿於房價高攀不下，購買「地上權」甚或是「地上權之使用權」住宅成市場潛在新選擇，但可要當心踩地雷，淪為「法律孤兒」！市議員徐世勳今陪同「華固新天地」10多名住戶開記者會，控訴建商以不實廣告誘導消費者買下，合約內更有重重陷阱，事後更幾乎無法尋求司法救濟。

市議員徐世勳指出，位在羅斯福路6段的「華固新天地」，土地所有權人為財政部國產署，由華固建設取得開發權。當初建商猛打廣告，接受媒體採訪更宣稱是「可分割的地上權」，引誘消費者認定是由政府管理的定型化契約，直到交屋後才赫然發現竟是沒有物權的房型，不僅無法向銀行貸款，住戶只能以借款形式分期付款給華固，華固更從中謀得高額的抵稅額。

徐世勳指出，地上權的使用權所衍生問題有二，一來是無法貸款，二來是難以轉讓。他也說，華固的合約竟提到「繼承－使用權」移轉要經死亡者同意，且一旦死亡即視為借款立即到期，十分不合理。

住戶黃先生表示，當初銷售人員不斷強調遠低於臨近行情，他也考量父母年邁需要住有電梯的房子，且相信這種特殊房屋買賣型態是政府未來發展方向，豈料買下後竟是惡夢開始。另名住戶黃小姐也說，銷售人員告訴她不用掛心地上權建案，為了圓夢買房，她不斷出差賺錢，但隨之而來的糾紛，讓父母非常不諒解。

陪同出席的龔律師認為，建商誤導消費者，基於廣告不實，建商有涉及詐欺之虞。法務局何主任消保官修蘭表示，目前有115位住戶提出消費爭議申訴，建商堅持若住戶要解約，按照合約必須支付15%的違約金，態度強硬。本案為新興交易形態，既有法規無法規範。建管處虞主任祕書積學也表示，目前確實無法令可管，建議中央針對新買賣形態提出對策。

地政局黃專門委員媺雲說明，地上權的使用權不在地政局的管轄範圍內，每3年調整公告地價，對這些住戶多是自用住宅使用而言，非常不合理，地政局為此曾向國產署反應公告地價應有變與不變，以維護住戶權益。

徐世勳表示，受害戶訴求有三，首先，要求歸還地上權及房屋所有權；其次，向銀行貸款而非跟建商借款；第三，建商應有專法管制。徐世勳重申，現今相關單位無法管轄地上權之使用權，這些住戶明顯是法律弱勢，只能在訴訟外謀求最大利益，因此為新型態的房屋買賣做好完善的配套措施，是政府不可懈怠之責。