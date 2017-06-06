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後龍西瓜節10日登場 上演西瓜躲避水球大戰

2017-06-06  12:44

［記者許展溢／苗栗報導］苗栗縣後龍鎮的西瓜因砂質土壤、排水好，甜度、水分多，不僅縣內鄉親喜愛，外縣市民眾時常前往品嚐。後龍鎮公所今年6月10日，將舉辦第3屆西瓜節「西瓜樂派對」活動。苗栗縣長徐耀昌、後龍鎮長朱秋隆等人，今天上午邀大家屆時一起「打水球」同樂，再吃西瓜止渴解餓。

後龍西瓜沿海岸線種植，約有200公頃，年產量約6000公噸。天氣逐漸炎熱，後龍公所表示，吃西瓜就是最佳消暑聖品，為讓更多遊客能到後龍遊玩，並嚐後龍西瓜，6月將推出一系列西瓜相關活動。

朱秋隆表示，10日西瓜節選在苗栗高鐵站橋下擴大舉辦，當天將安排多項音樂會、表演等活動，同時準備西瓜讓鄉親免費嚐到過癮，也邀請超過80攤小農，分享在地農產品。更首次規劃「西瓜躲避水球大戰」及「陸上衝浪」活動，要讓大家從裡到外，消暑一夏。

今天上午徐耀昌、朱秋隆及各民代，齊聚後龍公所廣場前「切西瓜」，與多位民眾一同分享。公所員工也帶上西瓜安全帽，先玩起水球戰，現場歡笑聲不斷。

徐耀昌指出，後龍西瓜相當優質，甜度高，期待民眾能共襄盛舉。

後龍鎮民代表會主席蔡易謀現場也分享挑西瓜小撇步，他說只要手指輕彈西瓜，如發出響亮聲，瓜藤也長，甜度通常就高。

朱秋隆說，6月10日西瓜節，也結合苗栗縣農田水利會的水圳健行、及後龍百姓公寫生比賽。6月11日在外埔漁港，及17、18日在清海宮廣場，也有西瓜節展售，希望各地民眾都能一起來吃西瓜。

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  • 苗栗縣長徐耀昌今天上午切西瓜，與民眾一起分享。（記者許展溢攝）

    苗栗縣長徐耀昌今天上午切西瓜，與民眾一起分享。（記者許展溢攝）

  • 苗栗縣長徐耀昌與各民代今天上午邀請民眾，6月10日一同參加後龍西瓜節活動。（記者許展溢攝）

    苗栗縣長徐耀昌與各民代今天上午邀請民眾，6月10日一同參加後龍西瓜節活動。（記者許展溢攝）

  • 苗栗縣後龍鎮公所員工今天上午帶著西瓜安全帽，玩起躲避水球大戰。（記者許展溢攝）

    苗栗縣後龍鎮公所員工今天上午帶著西瓜安全帽，玩起躲避水球大戰。（記者許展溢攝）

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