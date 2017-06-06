惠明盲人福利會執行長賴弘毅辭世 盲生、志工不捨

2017-06-06 12:33

〔記者歐素美／台中報導〕「他將盲生視如己出，比父親還父親！」惠明盲校志工顧凱華驚聞惠明盲人福利會執行長賴弘毅辭世，當場忍不住紅了眼眶，直說：「對盲生這麼用心的人，怎麼會這樣」。

惠明盲人福利會執行長賴弘毅，近1年多來因睡眠障礙，身體出現狀況，但他掛心盲生，忍著身體不適，持續為盲生、盲校及福利會等事務奔走，董事會認為其過於忙碌，憂心其健康，去年8月將惠明盲人福利會轄下的惠明盲校、育幼院及教養院事務分開，分別交由現任校長及院長鄧麗蓮、李慧筠、周鳳雪3人負責，賴弘毅則升任福利會執行長，負責統籌3個單位的事務及率領盲生樂團外出表演募款等，因其病況遲未改善，今年4月起並要求他在家休養2個月。

惠明盲校人員表示，經過兩個月的休養，賴執行長於6月1日返校上班時，容光煥發，和大家有說有笑，沒想到，隔日在家發生意外突然辭世，享年58歲。

賴弘毅是家中老么，上有5個姐姐，他原本在航空公司擔任空服員，後因父親生病，為了照顧父親才辭去空服員的工作，他一邊在補習班教書，成為補教名師，後來在鄰居1名德國傳教士的牽線下接觸惠明，民國88年正式到惠明盲校工作，因薪資不高，他原本只想工作一段時間就離開，後來受到創辦人陳淑靜的感召，就這麼待了下來，在惠明18年，從基層總務室工作人員、總務主任、校長到執行長。

鄧麗蓮說，10年前，惠明盲校因經費不足、面臨倒閉，賴弘毅臨危受命接任校長，開始帶著盲生樂團四處募款，讓惠明起死回生，對惠明來說，他是「偉人」。賴弘毅以校為家，三餐都在學校與盲生一起用餐，對每位盲生知之甚深，文質彬彬的他終生未娶，曾有同事催他結婚，他笑說：「我有100多個孩子了呀」。

鄧麗蓮說，有一次賴弘毅帶著樂團到新竹表演，接著又要趕到屏東養老院演出，他因發燒身體不適躺在沙發上，同仁勸他休息，他則說「還要跑呀」，真的是不辭辛勞，十分賣命；志工顧凱華，每週二到惠明盲校為盲生復健，他說，賴校長對每個盲生的家庭及身體狀況瞭若指掌，若不是看到賴校長那麼用心，我也不會來。他今天到校服務獲知賴校長去世，說著說著就紅了眼眶。

賴弘毅除了照顧盲生，因母親早逝，他更將高齡85歲的惠明盲校創辦人陳淑靜當成媽媽一樣看待，出入都帶著陳淑靜，孝心讓很多人以為陳淑靜就是他的親生母親。

賴弘毅去世的消息傳出後，許多志工、校友等紛紛打電話到盲校詢問致意，盲生更是十分感傷，校方表示，本月10下午2點，將在惠明盲校地下大禮堂舉辦告別式，追思賴弘毅執行長。