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太子國中奔波練球奪佳績 各界爭設室內綜合球場

2017-06-06  12:18

［記者王涵平／台南報導］新營太子國中男籃、女籃隊，今年分獲全國國中甲級籃球聯賽冠軍、季軍，但卻是在校內風雨球場，以及師長接送至他校球場練球，克難情況下奪得佳績，地方各界爭取興建室內綜合球場，體育署卻以「錄案研議」回應，引發地方反彈。

市議員李退之今日召集教育局前往太子國中會勘室內綜合球場預定地，他說，全案經費約1400多萬元，希望市府與中央支持，球場也能扮演大新營區3級籃球國手的育成基地。此外，太子國中自民國71年設校迄今沒有校舍使用執照，為確保師生安全，希望教育局儘速協助取得使照。

太子國中校長王沐錱表示，校內風雨球場是水泥地面，訓練容易受傷，曾有學生在7月練球時受傷，直到9月才能恢復練球，因此都由學校老師接送球員前往鄰近南榮科大、新榮高中室內球場練球，但是車程仍有相當風險，有次剛出學校就碰上車禍，所幸沒有人受傷。

李退之表示，太子國中室內綜合球場經費評估要1400多萬元，工期約6個月，要求市府教育局給予補助新建，全力協助學校完成相關行政作業程序，讓學生不用再冒險外出練球。

教育局表示向體育署提報太子國中新建綜合球場案，體育署回覆錄案研議，將會與各界持續爭取。新建室內球場遙遙無期，王沐錱向教育局爭取先將現有風雨球場改建為室內。

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  • 新營太子國中男籃、女籃隊，今年分獲全國國中甲級籃球聯賽冠軍、季軍，但卻是在克難情況下奪得佳績，地方各界爭取興建室內綜合球場。（記者王涵平攝）

    新營太子國中男籃、女籃隊，今年分獲全國國中甲級籃球聯賽冠軍、季軍，但卻是在克難情況下奪得佳績，地方各界爭取興建室內綜合球場。（記者王涵平攝）

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