揮灑青春的光芒 「青年樂舞計劃」帶你跳進藝術殿堂

2017-06-06 12:08

〔記者黃佳琳／高雄報導〕愛跳舞的孩子，只能在空教室或司令台練習、表演嗎？高雄春天藝術節首創的「青年樂舞計劃」，連續3年培養孩子跳上藝術舞台，展現出獨步全國的青少年樂舞大型合演，揮灑青春最絢爛的光芒。

高市文化局指出，「青年樂舞」計劃是「舞」與「樂」兩部份的青少年培訓、合演的長期計畫；樂舞合演、互相搭配是風險很大的表演型式，舞者與樂團之間要互相配合速度及各種突發狀況，不像一般舞者只要跟著錄製好、節拍固定的音樂跳舞，愛跳舞的孩子能參與音樂舞蹈合演的機會，對於未來有志深造的學子，是非常珍貴的經驗。

高雄春藝自2014年展開首創全國的青年樂舞培訓計畫後，2015年「動物狂歡節&彼得與狼」、2016年「長大的那些小事」，到今年用莫札特的經典樂章，結合浮空投影的「那段秘境旅程」，已成為台灣唯一且最具規模針對青少年的表演藝術製作，極具特色與意義的自製節目，每年都受到眾多家長親子觀眾的追捧。

第四屆青少年舞者甄選計畫即日正式起跑，高市文化局歡迎熱愛表演，國小5年級以上、高中職3年級以下具舞蹈學習經驗的青少年，不限舞蹈類別，皆可於7月10日前報名參加。通過甄選的舞者，將接受由文化局特聘國際編舞家指導，長達半年以上、超過300個小時的專業培訓課程，與國際大師班的珍貴機會，最終成果將在2018年登上高雄春天藝術節舞台。