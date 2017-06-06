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加強動手實作能力 台師大與北市高職擴大合作

2017-06-06  12:02

〔記者林曉雲／台北報導〕為加強大學生動手實作的能力，台灣師範大學與台北市7所公立技術型高中技術合作「生活技能通識課程」，包括機車維修、水電修護、園藝栽植、基礎攝影等7門正式認證的學分課程，台師大學生用連續3個週末到技術型高中上課18小時即可獲得1學分，今天8所學校再簽署擴大合作範圍備忘錄，加入共同推動專題製作及專案研究、產學合作、互相支援師資、設備、教育資源等內容。

台師大校長張國恩、大安高工校長陳貴生、木柵高工校長李通傑、南港高工校長江惠真、內湖高工校長林振雄、士林高商校長曾騰瀧、松山家商校長張瑞賓及松山工農校長楊益强，今天均出席備忘錄簽署儀式，並由台北市教育局副局長何雅娟見證。

台師大校長張國恩表示，師大期盼藉由擴大校際合作備忘錄的簽署，未來能讓8所學校的師生有更多互動和學習的機會，也能透過理論與實作的配合，發揮產學合作的最大效益，共同提昇學校的研發能量及培養學生的競爭力。

以大安高工的機車維護課程為例，包含機車結構介紹、維修工具使用、行車前安全檢查、例行性檢查及更換；木柵高工與南港高工都推出居家水電相關課程，木柵高工著重於家庭生活的管線與電器維修，南港高工將重點放在水電與空調上；內湖高工app程式編寫課程，則教導學生結合日常生活的經驗，寫出運用在生活中的手機程式。

士林高商推出商業知識的課程，將看似複雜的商業知能與日常生活結合；松山家商推基礎攝影課程，從最初的相機結構到後期影片修圖；松山工農則推出園藝課程，培養師大學生成為綠手指。

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  • 加強動手實作能力，台師大與北市高職今天簽署擴大校際合作備忘錄。（記者林曉雲攝）

    加強動手實作能力，台師大與北市高職今天簽署擴大校際合作備忘錄。（記者林曉雲攝）

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