政大韓文系老師性騷擾學生 政大：今起停課

2017-06-06 11:23

〔記者林曉雲／台北報導〕政大韓文系一名外籍老師涉嫌對學生性騷擾，政大主秘王文杰今早表示，6月3日韓文系系主任通報校方，當晚通報教育部，性平會昨天組成三人小組調查，並作出緊急因應方式，今天開始暫停這名涉案老師的所有課程，並已找妥代課老師，包括上課和成績考核，都由代課老師處理，且安排受害學生進行心理諮商，具體受害學生人數尚在統計中。

此外，政大擬取消英文畢業門檻，政大主秘王文杰也說明，政大教務處昨召開的教務會議決議廢止，但目前僅是教務會議的結論，仍要經學校的總體校務會議通過後才能正式施行，今年畢業的學生仍須依現行規定，仍要有英文畢業門檻。

王文杰表示，就程序上來說，校務會議將深度檢視英文畢業門檻對於國際競爭力及多元學習的需求，校務會議與會代表也將通盤考量對整體大學教育的影響，因為校務會議尚未召開，目前尚未正式廢止此門檻。

媒體詢問英文畢業能力門檻廢止之後，學生的英文能力是否會因此比較低落？王文杰表示，校方並未改變學生外語能力的培養，且政大的辦法是指外語能力，外語選擇非常多，有英文、法文、德文等，廢止之後也會加強課程情境的教學。

依國立政治大學外語畢業標準檢定辦法，達到以下英語能力檢核標準之一者，視為通過本校外語能力畢業標準：（一）通過全民英語能力分級檢定中高級初試（二）TOEFL托福500（含）以上（三）CBT電腦托福173（含）以上（四）IBT網路托福61（含）以上（五）IELTS國際英語測驗5.5級（含）以上（六）Cambridge Certificate英國劍橋大學國際英文認證PET（含）以上（七）TOEIC多益測驗600 （含）以上。