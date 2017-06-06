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縣府組專案小組幫牛欄河抗「污」

2017-06-06  11:12

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣關西鎮牛欄河5月連2次被污染，造成魚群暴斃或水面漂散臭油，縣長邱鏡淳懷疑是有人蓄意妄為！他說「開玩笑，怎麼可能抓不到！」今天早上指示前工務處長、縣府參議范萬釗擔任召集人，會同環保、警察等單位籌組專案小組深入追查。

關西鎮代會主席劉德樑則「懸賞」，他以個人名義提供5000到2萬元不等獎金，鼓勵民眾踴躍提供情報和資料以揪出元兇。

縣府警察局長溫枝發說，如果魚體和水樣的檢驗報告能盡早出爐，有助進一步鎖定追查方向。

縣府環保局水污染防治科表示，正常的相關檢驗作業需要耗時2到3週，如果沒有意外，5月16日發生的魚群暴斃事件相關檢體報告可望在本週出爐，5月31日的浮油污染事件的水樣化驗報告則還需要一段時間。

該科直言，2次的污染事件從現場初步觀察，及會同警方共同進行周邊環境追蹤後，雖然認定應該是生活廢水的污染所致，但也不排除是事業主所造成，例如小吃店、攤商等容易產出比較多生活污水者。

該科也表示，過去在台北曾有過不肖水肥業者收錢、收廢水後卻不辦事，暗中偷排入區域生活廢水管路造成環境污染，所以他們暫時也不排除有這樣的可能性。

警方已調閱事發地周邊道路監視器外，也掌握了連通事發水域的相關管線資料，對於可能被侵入、偷排的地方，將加強巡邏警戒。

關西鎮長吳發仁說，目前公所清潔隊除全力配合查緝，他們也加強對鄉親宣導，呼籲大家一起愛護環境不要製造污染，也一起來防堵不肖者侵害關西的好山好水。

邱鏡淳對於牛欄河半個月連續被污染2次感到不可思議，他認為生活廢水處理也不應該這樣，特別是下大雨期間會被稀釋掉才對。他懷疑是不是有心人士故意在做這個事情，「哪裡抓不到？」所以責成相關單位成立專案小組徹查。

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  • 新竹縣關西鎮牛欄河水域5月中以後，半個月內2次不明原因被污染，縣長邱鏡淳懷疑是有人故意破壞環境，要縣府組專案徹查。（資料照，記者黃美珠攝）

    新竹縣關西鎮牛欄河水域5月中以後，半個月內2次不明原因被污染，縣長邱鏡淳懷疑是有人故意破壞環境，要縣府組專案徹查。（資料照，記者黃美珠攝）

  • 新竹縣關西鎮牛欄河水域5月中以後，半個月內2次不明原因被污染，縣長邱鏡淳懷疑是有人故意破壞環境，要縣府組專案徹查。（資料照，記者黃美珠攝）

    新竹縣關西鎮牛欄河水域5月中以後，半個月內2次不明原因被污染，縣長邱鏡淳懷疑是有人故意破壞環境，要縣府組專案徹查。（資料照，記者黃美珠攝）

  • 新竹縣長邱鏡淳（面對鏡頭右）今早指示縣府參議范萬釗擔任召集人，會同環保、警局一起徹查關西牛欄河污染事件。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長邱鏡淳（面對鏡頭右）今早指示縣府參議范萬釗擔任召集人，會同環保、警局一起徹查關西牛欄河污染事件。（記者黃美珠攝）

  • 新竹縣長邱鏡淳今早提到牛欄河被污染事件，一度托腮沉思，隨後說「哪裡抓不到！？」指示成立專案小組徹查。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長邱鏡淳今早提到牛欄河被污染事件，一度托腮沉思，隨後說「哪裡抓不到！？」指示成立專案小組徹查。（記者黃美珠攝）

  • 新竹縣關西鎮牛欄河水域5月中以後，半個月內2次不明原因被污染，縣長邱鏡淳懷疑是有人故意破壞環境，要縣府組專案徹查。（資料照，記者黃美珠攝）

    新竹縣關西鎮牛欄河水域5月中以後，半個月內2次不明原因被污染，縣長邱鏡淳懷疑是有人故意破壞環境，要縣府組專案徹查。（資料照，記者黃美珠攝）

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