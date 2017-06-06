竹東公道五路半年6千張超速罰單 民眾哀怨陳情…

新竹縣竹東鎮公道五路內側快車道的標誌標線已經修正，行車速限調升為每小時60公里。（記者蔡孟尚攝）

2017-06-06 10:56

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣竹東鎮的公道五路快車道原本的速限為每小時50公里，不少用路人在寬敞平直路面上一下子就超速，今年迄今就開出6000張罰單，縣府接獲民眾陳情邀警方會勘，決議把速限調升為每小時60公里，如今已完成標誌標線修正，用路人不必再刻意「龜速」行駛了。

「6線道的大馬路，雙向車道間有中央分隔島，連同向快、慢車道間也有分隔島，限速50實在太誇張了！」警方在公道五路上設有測速照相器，曾被拍照取締的用路人對這個又寬又大馬路的速限竟是每小時50公里，覺得相當不可思議，好幾人寫信向縣府陳情要求改善。

新竹縣政府交通旅遊處表示，上月底就有因應這項陳情邀請工務處和警方交通隊前往現場會勘，當場得知公道五路原先的設計，內側快車道的速限最高可達每小時60公里，啟用時為了用路人的行車安全從嚴考量，所以才規定為每小時50公里，當場研商後認為可以開放到每小時60公里，所以從善如流做調整。

不少眼尖的用路人發現，公道五路上的標誌標線從本月初開始，的確已經調整為每小時60公里，他們總算可以用在大馬路上開車的正常速度行駛，不必再煩惱「一不小心」超速被拍照取締了。