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網友轟「不認真教學」 動保團體力挺新北安溪國中

2017-06-06  10:44

〔記者陳文嬋／高雄報導〕近日有網友在臉書「安溪國中學生及家長自救會」社團上，直指新北市安溪國中不認真教學，出版「校狗可樂」撲克牌涉「假義賣、真詐財」；動保團體今力挺安溪國中，認為校方與師生6年來照顧「校犬可樂」，還帶著牠巡回各地演講，舉辦各種教育課程，不計人力物力與時間，是「最棒的生命教育」。

新北市安溪國中約6年多前出現1隻約1歲的母柴犬，校方不但未驅趕，且在師生的愛心下，決定自行照顧，收編為校犬「可樂」，還領有學生證，今年並製作「校犬可樂」撲克牌義賣；沒想到有網友成立「安溪國中學生及家長自救會」社團，指控校方「未認真教學」，且撲克牌賣得太貴是「斂財」。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台表示，許多校園中出現校犬後，校方以不人道的手段驅離，或找來捕犬大隊解決，才是最糟糕的生命教育；新北市安溪國中師生包容流浪犬，並帶著「校犬可樂」至其他學校巡迴演講，是最珍貴的生命教育課程，也是將多元教學融入校園中，「學校教材不能只有課本」，校方是最佳的生命教育典範。

至於網友指控校方製作「校犬可樂撲克牌」太貴斂財一事，倪京台指出，所謂「義賣」即表示部分收入將轉作公益，價格本來就會比文具店大量出版又統一規格的撲克牌高，更何況「校犬可樂撲克牌」是張張不同，光版費及印刷費成本就要超過50元，一副義賣價100元，實在談不上「太貴」。

台灣動物緊急救援小組譴責網友抹黑安溪國中生命教育的行為，力挺校方對「校犬可樂」所做的努力；同時支持校方對不實抹黑人士提起妨害名譽告訴。

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  • 校犬可樂照片。（圖由擷取自安溪國中校犬可樂粉絲團 ）

    校犬可樂照片。（圖由擷取自安溪國中校犬可樂粉絲團 ）

  • 校犬可樂撲克牌 。（圖由擷取自安溪國中校犬可樂粉絲團 ）

    校犬可樂撲克牌 。（圖由擷取自安溪國中校犬可樂粉絲團 ）

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