中橫路斷搶通 全天候戒護通行

中橫公路坍方處今早順利搶通。（圖由公路總局提供）

2017-06-06 10:31

〔記者王峻祺／花蓮報導〕中橫公路167.5公里文山路段，昨天下午因一處天然隧道口坍方阻斷雙向交通，公路總局考量用路人安全，實施夜間性封閉道路，今早9時15分搶通並短暫開放通行，由於現場又有間歇性落石，工程人員將全天候待命，視狀況戒護放行。

中橫公路167.5公里文山路段，昨日下午4時許發生落石坍方，公路總局緊急清除土石障礙後，晚間6時放行現場等候車輛，但因間歇性落石不斷，實施夜間封閉道路。

今早9時15分順利搶通崩塌處，短暫開放車輛戒護通行，因邊坡陸續又有土石滑落，為顧慮用路人安全，公路總局已派員清除落石，並採戒護放行方式，引導駕駛通過易落石路段。

洛韶工務段代理段長張宇博表示，中橫山區部分路段大雨過後土石鬆軟，岩層狀態不穩定，呼籲用路人若非必要，近期內最好避免進入山區。

中橫路斷今搶通，因仍有間歇性落石，將實施全天候戒護放行。（圖由公路總局提供）