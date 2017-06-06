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月老當推手...彰化未婚聯誼 男性超踴躍

2017-06-06  09:58

〔記者湯世名／彰化報導〕邁入第15年的彰化市無底廟鎮南宮七夕未婚男女聯誼活動又來了！今年開放男女各50個名額，報名時間從即日起到7月31日止，短短6天已有30名男性報名，女性則尚有不少名額，配對成功攜手步入婚姻者，還可獲贈金飾、冰箱等豐富禮品，廟方呼籲未婚男女把握機會。

彰化市公所與無底廟鎮南宮合辦的七夕未婚男女聯誼活動，將在8月27日在該廟活動中心進行，男女名額各50名，對象為身心健康無不良嗜好，有正當職業的未婚男女，其中男生資格為62至79年次的專科學歷，女生為65至82年次的高中職學歷，報名費用300元，報名自即日起至7月31日截止，報名地點為彰化市南瑤路371號，電話04-7250427。

根據廟方資料顯示，至今的短短6天已有30名未婚男性報名參加，堪稱大爆滿，未婚女性也有6人報名，根據以往經驗，女性通常到截止日前的兩星期才會出現報名熱潮。

底廟鎮南宮管委會主委許金龍表示，該廟未婚男女聯誼至今邁入第15年，歷年來報名的未婚男女，絕大部分都是專科或大學學歷，近年來甚至還出現碩士學歷者，顯示參加者的素質愈來愈高。聯誼活動結束後，男生可獲贈紀念品，女生則可獲贈500元百貨禮券。

彰化市長邱建富表示，這項年度未婚男女聯誼活動，每年都有配對成功者步入結婚禮堂，且只要攜手步入婚姻，新人還可獲贈金飾、冰箱等禮品，今年市公所與廟方更研議要將禮品加碼，根據以往經驗，未婚男性通常在短短半個月內就報名爆滿，未婚女性則是在1個月內，呼籲想共度七夕情人節的未婚男女把握機會。

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  • 彰化市無底廟鎮南宮月下老人相當靈驗，促成不少好姻緣。（記者湯世名攝）

    彰化市無底廟鎮南宮月下老人相當靈驗，促成不少好姻緣。（記者湯世名攝）

  • 彰化市無底廟鎮南宮即將舉辦未婚男女聯誼，男性報名踴躍。（記者湯世名攝）

    彰化市無底廟鎮南宮即將舉辦未婚男女聯誼，男性報名踴躍。（記者湯世名攝）

  • 彰化市長邱建富呼籲未婚男女踴躍報名無底廟鎮南宮的聯誼活動，讓月下老人牽紅線。（記者湯世名攝）

    彰化市長邱建富呼籲未婚男女踴躍報名無底廟鎮南宮的聯誼活動，讓月下老人牽紅線。（記者湯世名攝）

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