新竹高中校長一封信 學生嗆只注重升學率！

新竹高中是竹苗地區名校，近日卻因校長給高三參加指考學生的一封信，成為學子間的話題。（記者洪美秀攝）

2017-06-06 10:05

［記者洪美秀／新竹報導］今年度大學申請入學已告一段落，但仍有不少學生正在拚7月初的大學指考，新竹高中校長李明昭5月初發給高三學生一封信，因內容提及升學率及錄取台大或醫科等歷屆情形，讓竹中學生猛批，根本是升學主義的推播者，還上臉書「靠北竹中」貼文，引發學生及畢業校友熱議，直呼校長行徑已讓竹中精神蒙羞。

校長：激勵參加指考學生

李明昭說，他在5月初發給高三19個班級的這封信，用意是鼓勵要參加指考的學生，能夠不放棄、繼續努力，也要做好時間的管理者，用意是鼓勵，雖然內容有些八股或制式，但目的是希望學生找到適合自己的興趣、全力以赴，希望激勵學生，讓學生在準備指考時不孤單。

不過，李明昭也坦承，這樣的內文可能學生有不同的解讀，他也尊重，但強調已與發文的學生聊過、溝通過，也在全校的朝會上表達想法，期待學生了解他的用意與初衷，強調新竹高中不是只注重升學率，他是帶著關心與祝福的語氣寫這封信。

李明昭發給高三參加指考學生的信，一開始就提到，「今年大學學測的申請結果並不如預期理想，且上台大的人數比去年少」，信中也提到歷屆竹中上台大或醫科的學生數等內容，信件最後雖鼓勵學生要努力拚指考，但也引發學生不滿，認為學校只注重成績及升學導向，批評上台大或醫科才是學校所謂的「好學生」。

校友嗆：破壞竹中精神

有學生在臉書「靠北竹中」貼文，指稱自己雖未貢獻學校好的升學率，但提到竹中的精神與校訓等，批評學校將學生進台大、清大的人數量化，做為治校或宣傳的業績，不看重學生未來的學習動機與能量，期盼學校這種以升學導向為主流的僵化思維，不要成為治校方針。

這篇文章也引發網路熱議，不少校友留言怒嗆學校已破壞竹中誠慧健毅精神，更有人指稱這就是學校以升學主義為導向的結果，只看成績，不看品格，更有的嗆聲「讀台大不一定好啦」、這就是竹中校長的格局，學校只剩「升學率」等。

李明昭強調，學校平常都會提供職涯探索及參訪活動，鼓勵學生找到人生方向與興趣，他接受學生的批評，已與學生溝通，希望穩定學生情緒，思考人生方向。