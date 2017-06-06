雨季還沒結束 吳德榮：下週二還有鋒面南下

前氣象局預報中心主任吳德榮指出，下週二、三會有一波鋒面南下，屆時各地恐有雨勢。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-06-06 09:57

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（6日）天氣持續回穩，各地高溫均達30度以上，午後須留意中部以北、東北部地區及各山區的局部短暫雷陣雨。前氣象局預報中心主任吳德榮今早在網路撰文指出，炎熱的天氣將一路持續到下週日（11日），直到下週二、三（13、14日）會有一波鋒面南下，屆時各地恐有雨勢。

吳德榮今早在「洩天機教室」專欄貼文寫到，歐洲中期預報中心模擬顯示，今日至週四（8日）鋒面在東海至北部海面徘徊，西半部多雲時晴、白天悶熱，西半部高溫可達33、34度，午後山區、部分平地有局部性雷陣雨機率。週五（9日）至下週日天氣更趨穩定，晴朗炎熱，西半部高溫約在34、35度，山區午後有局部短暫雷陣雨的機率。

至於下一波鋒面南下的時間稍微調慢，伴隨之西南氣流仍然偏弱，鋒面南下至台灣附近的時間，大約在下週二、三，但其結構、伴隨西南氣流的強弱、對台灣的影響程度，模式模擬都還要再持續觀察。

貼文也提到，梅雨季的鋒面並非每一道都一樣強，若5、6月的鋒面皆以「梅雨鋒面」來描述，傳達的訊息恐會引起誤解的。尤其是剛經過「致災」的鋒面，若將下一波也簡化為「梅雨鋒面」，民眾必誤以為它會跟上一波一樣強，其實兩者差是無法比擬的。