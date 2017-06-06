王應傑籲「借錢買房」 李茂生酸：建商不犧牲救國？

王應傑認為，只要購屋時貸款額度提高到9成，就可以解決年輕人買不起房的問題。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-06-06 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕東森房屋董事長王應傑表示，只要房貸的額度提高到9成，年輕人只要工作5年就可買房。台大教授李茂生在臉書嘲諷王應傑，並將王應傑的「幹話」翻譯成白話文。

李茂生PO文表示：「用稅金蓋社會住宅，讓年輕人可以減輕房屋租金負擔，省下錢來存頭期款，然後用九成的銀行貸款，讓他們二三十年沒好日子過。我個人的經驗是沒貸款了以後，才叫做人生。所以上述的幹話，翻譯成白話文的話，就是：拿你的稅金，讓你有錢存頭期款付給建商，然後銀行開始綁架你二三十年，讓你過得不舒服，等到你付完貸款，也到了必須考慮賣掉房子，籌措必要經費以便進入大企業興辦的老人村中度過餘生的時期了。」

李茂生嘲諷的說，「我相信建商、銀行的經營者，以及大企業主，並不需要經過這麼灰暗的人生，因為他們有這些年輕人的存在」。「其實年輕人還是有另一個選擇可能性的。首先，不要結婚不要生小孩，然後因為只是睡覺而已，所以只需租頂樓加蓋即可，省下錢來，不斷出國旅遊充電，老了以後，睡公園，反正議員會叫消防隊來替你洗澡。雖然最後有點悲慘，但是至少你度過了一個有趣的、豐富的人生。然後然後，因為國家沒了人口紅利，所以就垮了。不用擔心建商、銀行或大企業家，在國家垮了以後要怎麼辦的問題，因為他們早就跑到其他國家去了」。

文末，他直指：「所有的問題只要降低房價不就解決了嗎？看看高空屋率，看看一整棟樓只有幾間有亮燈的現象，也會知道建商活不下去了。既然如此，那麼犧牲建商救國一事，難道就不能考慮一下嗎？沒了建商，地主也沒輒了吧。」