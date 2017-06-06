學妹驚叫「學長快射我受不了」 消防書內容色色的...

消防書竟出現學妹與學長的鹹濕對話。（圖擷自「爆料公社」臉書社團）

2017-06-06 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在研讀消防書籍時，意外發現書上的對話，內容怎麼有點鹹濕，忍不住在臉書PO文詢問這本書的作者到底是誰，還稱讚「真是太有才了」。該文章也被轉貼到臉書社團「爆料公社」上，有網友看到文章後，開玩笑的表示這實在「很有畫面」。

有網友說自己在研究一本《新版火場教學》的書籍時，發現教科書裡面的內容有消防隊學長、學妹之間出勤救火教學的對話，對話有:「學長，你趕快射，我快受不了了」、「不能太早射，你再忍一下」、「好，學妹，找到了握緊！」；「學長，為什麼去的時候，你都會射上面？」、「學妹，因為射上面比安全呀！」、「學長，那進去的時候呢？」、「學妹，進去的時候還是會射呀，其實只要進去，都很危險」等對話。

原PO覺得這消防書上的對話有趣又有點鹹濕，忍不住將對話拍下並分享到臉書上，還說「哪個作者寫這本救災教學，真是太有才了」。其他網友看到PO文後，也認為這作者實在太狂了，紛紛留言「跪求書名XD!!!」、「作者的文筆令我十分讚賞！！」、「哪邊可以收藏...」、「太有才了，很好奇，這作者寫教學時到底在做什麼」；另外，也有網友稱看到這些對話實在「很有畫面」，還有網友認為自己想歪了，應該去面壁罰站。

網友覺得消防書上的對話有趣又有點鹹濕，便將對話拍下並分享到網路上。（圖擷自「爆料公社」臉書社團）