HomePod智慧喇叭會偵測環境 iOS 11可搜尋手寫備忘錄

以後催討欠款可直接透過iMessage，要對方直接以Apple Pay支付即可。（記者陳炳宏攝）

2017-06-06 07:45

〔記者陳炳宏／台北報導〕蘋果全球開發者大會在台北時間今天凌晨1點上場，如同網路所傳言的，一堆新機發表，包括iMac、MacPro與iPad Pro，而傳說中的Siri喇叭正式名稱叫做HomePod，年底先在美、英兩國上市，令人驚豔的特點則包括Apple Pay可以透過iMessage互相給錢，新版iOS11讓iPad也能搜尋手寫備忘錄內容，而開車模式則讓電話自動進入勿擾模式，HomePod則是自己偵測空間，達到最佳立體聲效果。

其中HomePod具備7支波束喇叭與A8晶片，提供各種智慧功能，例如擺放後，經過喇叭播音即可智慧感知所在環境的空間，自己調整喇叭出力，達到最佳環繞立體聲效果，而且喇叭配備6支麥克風，因此即使在播音狀況，用戶喊一聲「嘿!Siri」，也能輕易下指令。

此外，用戶透過喇叭內建的Siri，只要說出想聽的音樂類型，Siri自動變成音樂大師幫忙找外，也能讓HomePod自動提醒行程、或配合下班、日落時間開空調、電燈，甚至透過Siri發訊息，或是遠端搖空家裡電器。

不過目前規劃中，HomePod在12月才會上市，初期僅提供英文版本，售價349美元。

此次發表的新iPad Pro，包括10.5吋的與12.9吋同時上場，變壓器採用USB-C介面，但iPad Pro仍為Lighting接頭，台幣售價分別是20900元、25900元起，現場記者實測，在備忘錄中以Apple Pencel手寫「自由時報」後，然後透過搜尋功能，輸入「自由」即可找到該筆備忘錄，這功能讓習慣手寫記事的用戶，使用起來更加有效率。

此外，在iOS 11中，也提供新版多視窗分割提功能，並能讓提供iPad拖放的功能「Split View/Drag and Drop」，不過也僅限於iPad，因為拖放是透過分割視窗來完成，對蘋果而言，目前iOS裝置中，只有iPad可以做到分割視窗。

而iPad Pro另一個功能則是提供Files App，讓用戶終於可以使用檔案總管，管理自己的檔案，此外，新一代的iPad Pro，提供更高、可調整的螢幕更新率，可讓觸控筆可以有更敏感、滑順的操作。

另外，新版Siri，不但更聽得懂指令，還能充當翻譯，直接念中文翻成英文都不是問題。

而過去蘋果一直被詬病沒有AR（擴增實境）的解決方案，今天蘋果則推出AR程式庫，並宣布多家遊戲廠商支援，而展示現場更搭配HTC的Vive，展示如臨現場的遊戲體驗。